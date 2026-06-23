Zac Efrons Traumkörper machte ihn langfristig unglücklich

Zac Efron (38) hat eine klare Kehrtwende vollzogen – und spricht jetzt offen darüber. Gegenüber dem Magazin Heat gab der Schauspieler zu, dass die extreme Körperform, die er für seine Rolle im Film Baywatch im Jahr 2017 erreicht hatte, auf Dauer nicht aufrechtzuerhalten war. "Die Form, in der ich für 'Baywatch' war, war nicht nachhaltig. Ich war nicht glücklich damit, wie ich leben musste, um diese Figur zu erreichen", erklärte er. Mit dieser Erkenntnis setzt Zac heute andere Prioritäten: Mentale Gesundheit und Privatleben stehen bei ihm nun an erster Stelle. "Es hat eine Weile gedauert, aber meine größte Motivation ist es, sowohl in meinem beruflichen als auch in meinem persönlichen Leben glücklich zu sein", sagte er.

Zac räumte ein, dass er sich über viele Jahre hinweg zu wenig um sein Privatleben gekümmert hatte. "Zu lange habe ich mich nur auf die Arbeit konzentriert und mein Privatleben vernachlässigt", erklärte der Schauspieler und ergänzte: "Heute lege ich sehr viel mehr Wert auf meine psychische Gesundheit." Parallel zu diesem inneren Wandel arbeitet er gerade an einem ganz konkreten Projekt, das sein neues Lebensgefühl widerspiegelt: In der Nähe von Byron Bay in New South Wales, Australien, entsteht sein nachhaltiges Traumhaus. Gemeinsam mit Designer Joost Bakker wird dort ein rund 836 Quadratmeter großes Anwesen gebaut – aus Hanf, recycelten Austernschalen und pflanzlichen Baustoffen. Das Haus soll sechs Schlaf-Pods und einen Dachgarten umfassen und ist mit einem Budget von etwa 2,65 Millionen US-Dollar kalkuliert, was umgerechnet rund 2,3 Millionen Euro entspricht. Zac hatte das 128 Hektar große Grundstück bereits 2020 erworben.

Während die Fans Zacs fast übermenschliche "Baywatch"-Form noch gut vor Augen haben, zeichnet sich nun ein viel entspannteres Bild des Schauspielers ab. In der Vergangenheit sprach er offen über strikte Routinen, mit denen er seine Figur im Griff behalten wollte, etwa durch eine 12-Stunden-Regel und lange Essenspausen über Nacht. Jetzt rückt deutlich stärker in den Vordergrund, wie wichtig ihm Auszeiten fernab von Fitnessstudios, Filmsets und Pressetouren sind. Sein neues Zuhause in Australien soll ihm genau das bieten: einen Rückzugsort in der Natur, an dem er abschalten, Kraft tanken und seinen Alltag bewusster gestalten kann. Für Zac steht damit nicht mehr der perfekte Körper im Mittelpunkt, sondern ein Leben, in dem Arbeit, Gesundheit und persönliche Me-Time im Einklang sind.

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Getty Images Zac Efron bei der Premiere von Netflix’ "A Family Affair" im Egyptian Theatre in Los Angeles, Juni 2024

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Instagram / zacefron Zac Efron, Schauspieler

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Instagram / zacefron Zac Efron auf dem Golfplatz