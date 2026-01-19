Seit November abgetaucht: Zac Efron strahlt beim NFL-Spiel

Zac Efron (38) hat sich überraschend im Football-Trubel blicken lassen: Der High School Musical-Star tauchte am 18. Januar im Gillette Stadium in Foxborough auf, wo die New England Patriots gegen die Houston Texans spielten. Auf dem Feld posierte Zac gemeinsam mit Patriots-Chef Robert Kraft (84) für ein Foto und lächelte sichtlich glücklich in die Kamera. Der Schauspieler zeigte Teamtreue in einem navyblauen Steppmantel mit roten Reißverschlüssen, dazu dunklem Hoodie und passender Mütze. Hingucker des Abends: Für den Schnappschuss, der auf X geteilt wurde, steckte er sich einen der NFL-Meisterschaftsringe von Robert an den Finger. Es war sein erster öffentlicher Auftritt seit November – und er wirkte dabei bestens gelaunt.

Der Stadionbesuch knüpft an Zacs seltene, aber viel beachtete Auftritte an. Sein vorheriger öffentlicher Auftritt war bei Dancing With the Stars, wo er seinen Bruder Dylan Efron (33) live als Zuschauer unterstützte. Dylan tanzte damals mit Profi Daniella Karagach und bekam 27 von 30 Punkten. Gegenüber E! News schwärmte Dylan über den prominenten Support: "Es bedeutete alles", sagte er und erklärte, wie surreal es sei, dass nun sein berühmter Bruder ihm von der Tribüne aus die Daumen drücke. Im Netz sorgte Zacs verwunderte Nachfrage zur Wertung – ob das "ein guter Score" sei – für einen viralen Clip, der munter weiter geteilt wurde.

In der Vergangenheit sorgte auch Zacs Liebesleben immer wieder für wilde Spekulationen. Vor vier Monaten machten Gerüchte über eine mögliche Romanze mit Nina Dobrev (37) die Runde, nachdem Fotos die beiden Schauspieler ausgelassen und vertraut miteinander gezeigt hatten. Doch ein Insider stellte im Magazin Us Weekly klar: "Sie sind seit über einem Jahrzehnt enge Freunde." Bekannte von Nina und dem Schauspieler hätten zwar oft gescherzt, dass sie ein gutes Paar abgeben würden, aber mehr als platonische Freundschaft sei zwischen ihnen nie gewesen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zac Efron bei der Premiere von Netflix’ "A Family Affair" im Egyptian Theatre in Los Angeles, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / zacefron Dylan und Zac Efron

Anzeige Anzeige

Instagram / keleighteller Chace Crawford, Miles Teller, Nina Dobrev, Zac Efron und Keleigh Teller im September 2025