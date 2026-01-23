20 Jahre: "High School Musical"-Cast blickt auf Dreh zurück

Zac Efron (38), Vanessa Hudgens (37) und Ashley Tisdale (40) schauen 20 Jahre nach dem Start von High School Musical auf das Disney-Phänomen zurück – und nehmen die Fans dabei mit. Anlass ist der runde Geburtstag: Der erste Film lief am 20. Januar 2006 auf dem Disney Channel. Gemeinsam mit Regisseur Kenny Ortega (75) erinnern die Stars daran, wie groß sich schon das Finale "We're All In This Together" am Set angefühlt hat. "Wir hatten ein Gefühl, dass da etwas Besonderes entsteht", lässt Kenny im Magazin People durchblicken. Mit im Rückblick: Corbin Bleu (36), Monique Coleman (45) und Lucas Grabeel (41) – sie alle erzählen, was der Film für ihren Weg bedeutete. Disney Plus feiert parallel mit einem eigenen Jubiläumskanal.

Der Filmemacher schildert, wie der Funke früh übersprang: Beim Dreh des großen Schlussbilds habe er den Monitor beiseitegelegt und gedacht, Disney könne hier "einen Koloss" erschaffen. Genau so kam es: Das TV-Event erreichte laut People 7,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Premiere, das Album stürmte auf Platz eins der Billboard 200 und hielt sich über 100 Wochen in den Charts. Daraus entstanden zwei Fortsetzungen, eine Konzerttournee, eine Serie und eine Flut an Fanartikeln – sowie Karriereschübe für den jungen Cast. Corbin erinnert sich an eine "außergewöhnliche Bahn", die sich mit 15 plötzlich auftat: großartige Chancen, aber auch ein Wirbel, den man erst lernen musste zu meistern. Ashley, die zum Jubiläum einige ihrer ikonischen Film-Outfits präsentierte, spricht von einer Wirkung, die sie sich nie hätte ausmalen können.

Und auch Zac, damals erst 18 Jahre jung, hebt im Gespräch mit People die besondere Verbundenheit im Team hervor: "Wir hatten Spaß, lernten unterwegs und genossen jeden Moment zusammen." Der Erfolg kam auch für ihn überraschend: "Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es 20 Jahre später immer noch so viel für die Menschen bedeuten würde oder dass eine ganz neue Generation sich damit identifizieren würde, und dafür bin ich dankbar." Seine Filmpartnerin Vanessa bleibt vor allem die Choreo eingebrannt – "We're All In This Together" sei in ihre "DNA übergegangen". Lucas erinnert an das Set als leichten, unbeschwerten Ort ohne Erwartungen: Zwischen den Takes am Klavier singen, über Pannen lachen, gemeinsam herausfinden, wie es weitergeht. Diese Atmosphäre, so erzählt der Darsteller, habe den Zauber ausgemacht, den Fans bis heute spüren. Für die Nostalgie sorgt jetzt auch Disney Plus: Von 7. Januar bis 4. März läuft ein eigener Streaming-Kanal mit allen drei Filmen, "Sharpay's Fabulous Adventure" und jeder Staffel von "High School Musical: The Musical: The Series".

Getty Images Ashley Tisdale, Zac Efron und Vanessa Hudgens, "High School Musical"-Stars

Getty Images Die "High School Musical"-Stars, 2006

Getty Images Zac Efron, Schauspieler