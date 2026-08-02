Nicole Kidman kämpfte um eine FSK-18-Szene in "The Paperboy"

Nicole Kidman (59) hat einst dafür gesorgt, dass eine der provokantesten Szenen in ihrer Karriere nicht aus dem Schnitt flog. In dem Thriller "The Paperboy" aus dem Jahr 2012 spielt die Schauspielerin die exzentrische Todestrakt-Groupie Charlotte Bless, die an einem Strandabschnitt in Florida dem Charakter von Zac Efron (38) zu Hilfe eilt, nachdem dieser von Quallen schwer verletzt wurde. Ihre Methode: Sie uriniert auf ihn – und das vor den Augen entsetzter Umstehender. Die Szene soll ohne Spezialeffekte gedreht worden sein. Regisseur Lee Daniels (66) bekam kurz vor der Uraufführung beim Filmfestival in Cannes kalte Füße und erwog, den Moment aus dem fertigen Film zu streichen. Doch Nicole war strikt dagegen.

Der Regisseur erzählte, er habe Nicole damals angerufen, um ihr seine Bedenken mitzuteilen. Die Schauspielerin habe ihn am Telefon daran erinnert, dass genau diese Szene von Anfang an im Drehbuch stand und er sie ausdrücklich darum gebeten habe, sie zu drehen. "Sie sagte: 'Lee, du hast mich dazu gebracht, auf Zac Efron zu pinkeln. Wenn du das nicht in den Film einbaust, bist du total verrückt. Du musst dich wie ein Mann verhalten'", so Lee. Am Ende setzte sich der Hollywoodstar durch: Die umstrittene Rettungsaktion lief in Cannes genauso, wie sie am Set ohne Spezialeffekte gedreht worden war. Später erklärte Nicole in Interviews, die Szene sei ein Wunsch des Regisseurs gewesen und Teil der Figur Charlotte, zudem lobte sie Zac dafür, dass er ihr bei dem ungewöhnlichen Dreh ein sicheres Gefühl gegeben habe. Als Ausschnitte und Diskussionen über die Strandszene sich rasant in den sozialen Netzwerken verbreiteten, zeigte sie sich dennoch verblüfft über das Ausmaß der Reaktionen.

Für ihre Rolle in "The Paperboy" verwandelte sich Nicole optisch und charakterlich stark – sie verkörperte eine offensiv-sinnliche Frau, die fernab ihrer gewohnten Leinwandpräsenz war. Der Film, der neben ihr und Zac auch Matthew McConaughey (56), John Cusack (60) und David Oyelowo (50) zeigt, spielt im Florida der späten 1960er-Jahre. Er spaltete zwar die Kritiker, doch Nicoles Leistung brachte ihr Nominierungen für den Golden Globe und den Screen Actors Guild Award ein. Die Schauspielerin ist bekannt dafür, sich vollständig auf anspruchsvolle und extreme Rollen einzulassen. Für ihre Oscar-prämierte Darstellung von Virginia Woolf in "The Hours" übte sie etwa das Schreiben mit der rechten Hand, weil die Autorin Rechtshänderin war, obwohl Nicole selbst Linkshänderin ist.

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Getty Images Nicole Kidman bei der Met Gala in New York, 2026

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Getty Images Nicole Kidman und Zac Efron beim Film Festival in Cannes 2012

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Getty Images Nicole Kidman und Zac Efron im Juni 2024