Selten: Hier turtelt Dylan Efron mit seiner Partnerin

Beim Stagecoach Festival im kalifornischen Indio hat Dylan Efron (34) seine Freundin Courtney King an seiner Seite gezeigt – und dabei nicht mit Zärtlichkeiten gespart. Auf Fotos, die der 34-Jährige am 25. April auf Instagram teilte, ist zu sehen, wie er seinen Arm um Courtneys Schulter legt und ihr einen Kuss auf die Stirn drückt. Das Paar befand sich dabei im Club Magenta von T-Mobile, einem der Festival-Hotspots des beliebten Country-Music-Events. Beide hatten sich für die Gelegenheit passend in Szene gesetzt: Dylan trug ein weißes Tanktop, schwarze Hosen, Cowboystiefel und Cowboyhut. Courtney erschien im Country-Chic-Look mit einem hellblauen Flanellhemd, Shorts und Cowboystiefeln – die Haare zu Zöpfen geflochten.

Die öffentliche Zurschaustellung ihrer Liebe ist für das Paar eher ungewöhnlich. Dylan und Courtney sind bereits seit ihrer gemeinsamen Schulzeit zusammen, halten ihre Beziehung aber überwiegend aus dem Rampenlicht heraus. Gelegentlich gibt der "The Traitors"-Star dennoch kleine Einblicke in sein Liebesleben, so etwa mit Fotos von einem gemeinsamen Ausflug nach New York City. Dass Dylan überhaupt mehr ins öffentliche Leben getreten ist, geht laut eigener Aussage auf Courtney zurück. "Sie hat mich immer dazu angespornt, mich mehr zu zeigen", erklärte er gegenüber E! News. Courtney habe ihm gesagt: "Wenn die Leute deine Persönlichkeit sehen könnten, würden sie sich in dich verlieben, so wie ich es getan habe." Und weiter: "Sie war immer meine größte Unterstützung."

Dass Dylan bereits an die Zukunft denkt, verriet er erst vor Kurzem im Podcast "The Viall Files": "Ich bin jetzt in der Phase, in der ich auf das nächste Kapitel schaue. Ich möchte Kinder." Als Inspiration nannte er dabei seinen kleinen Bruder und seine kleine Schwester, die heute vier und fünf Jahre alt sind. "Ich konnte sehen, welche Freude es bedeutet, sie aufwachsen zu sehen – und das möchte ich auch für mich", so der Reality-Teilnehmer. Dylan ist der ältere Bruder von Schauspielstar Zac Efron (38) und entstammt damit einer der bekanntesten Geschwisterkonstellationen Hollywoods.

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Getty Images Dylan Efron bei den GLAAD Media Awards im März 2025

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Getty Images Bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills

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Instagram / dylanefron Zac Efron und sein Bruder Dylan

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