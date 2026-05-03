Zac Efrons 12-Stunden-Regel, um in Topform zu bleiben

Wer sich schon immer gefragt hat, wie Zac Efron (38) seinen durchtrainierten Körper in Form hält, bekommt jetzt eine konkrete Antwort. Der Schauspieler hat im Podcast "Pardon My Take" mit den Moderatoren Dan Katz und Eric Sollenberger nun über seine Ernährungsroutine gesprochen und dabei seine sogenannte 12-Stunden-Regel erklärt. Das Prinzip dahinter: Nach 19 Uhr isst er nichts mehr und nimmt bis zum nächsten Morgen ausschließlich Wasser zu sich. So stellt er sicher, dass zwischen der letzten Mahlzeit des Tages und dem Frühstück mindestens zwölf Stunden liegen.

Im Gespräch erklärt Zac laut Mirror, dass er generell auf längere Essenspausen setzt, die dem Intervallfasten ähneln. "Ich esse nicht einfach nur große Mengen an Proteinen, nur weil es gesund ist und so weiter", betont der Schauspieler im Podcast. Zusätzlich baut der "Baywatch"-Star regelmäßig komplette Fastentage in seinen Alltag ein: Etwa einmal pro Woche oder alle zwei Wochen verzichtet er für einen ganzen Tag auf feste Nahrung. Gleichzeitig warnt Zac jedoch davor, nach solchen Phasen in extremes Essverhalten zu verfallen. Statt großer Mengen in kurzer Zeit setzt er auf einfache, ausgewogene Mahlzeiten wie Salate und eine klare Struktur im Alltag.

Während diese Routine für ihn offenbar gut funktioniert, betonen Experten laut Mirror, dass langfristig vor allem eine ausgewogene Ernährung und nachhaltige Gewohnheiten entscheidend für die Gesundheit bleiben. Abseits seiner Fitnessroutinen hat Zac Efron sich im Laufe der Jahre vom Teenieschwarm aus High School Musical zu einem etablierten Hollywoodschauspieler entwickelt. Während der Disney-Klassiker kürzlich sein 20-jähriges Jubiläum feierte, überzeugte er seither auch in Filmen wie "The Greatest Showman" und "The Iron Claw". Fans dürfen also sicher gespannt sein, was für ihn als Nächstes auf dem Plan steht.

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Getty Images Zac Efron, Schauspieler

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Instagram / zacefron Zac Efron auf Ibiza, 2024

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Instagram / zacefron Zac Efron auf dem Golfplatz