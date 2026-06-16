Zac Efron baut nachhaltiges Hanfhaus heimlich in Australien

Zac Efron (38) hält sich offenbar schon seit einer Weile heimlich in Australien auf – und das hat einen guten Grund: Der Hollywoodstar überwacht persönlich den Bau seines außergewöhnlichen Traumhauses in der Nähe von Byron Bay im australischen Bundesstaat New South Wales. Wie die Daily Mail berichtet, hat das Bauprojekt namens "Futurecave" kürzlich eine entscheidende Phase erreicht. Umweltdesigner Joost Bakker, der das Projekt leitet, teilte auf Instagram neue Einblicke hinter die Kulissen des Baus. Am 9. Mai veröffentlichte er ein gemeinsames Foto mit Zac und schrieb dazu: "Freue mich darauf, mit Zacs Haus anzufangen!" Das Projekt habe damit offiziell grünes Licht bekommen.

Das geplante Anwesen auf Zacs 128 Hektar großem Buschland nahe Tomewin, etwa 75 Kilometer von Byron Bay entfernt, ist alles andere als ein gewöhnliches Promihaus. Das "Futurecave" wird auf rund 830 Quadratmetern verteilt sein, sechs Schlafzimmer und zwei Etagen umfassen und vollständig netzunabhängig sowie nahezu abfallfrei funktionieren. Die Baukosten belaufen sich auf rund 2,65 Millionen Dollar. Besonders auffällig ist die Wahl der Baumaterialien: Hanfblöcke, recycelte Austernschalen und Abfallprodukte aus der Landwirtschaft ersetzen herkömmlichen Beton. "Wir experimentieren mit der Herstellung von Hanfblöcken und ersetzen Beton durch zwei Materialien, die die Umwelt wiederherstellen – Hanf, möglicherweise die beste Pflanze der Erde für die Wiederherstellung der Bodengesundheit, und natürlich Austern, die ultimativen Restauratoren der Ozeane", erklärte Joost gegenüber seinen Instagram-Followern. Er wolle ein Baumaterial schaffen, das eines Tages zum Standard werden könne – eines, das natürlich atme, schimmelresistent sowie feuerfest sei.

Zac hatte das weitläufige Grundstück im Jahr 2020 während der Coronapandemie erworben. Wie Joost auf Instagram verriet, ist das "Futurecave" übrigens das erste Haus, das der Schauspieler je besitzen wird. Zac habe ihn dabei ausdrücklich dazu ermutigt, seine Ideen so weit wie möglich auszureizen: "Am besten ist, dass er möchte, dass ich meine Ideen so weit wie möglich vorantreibe", schrieb Joost. Australien scheint dem 38-Jährigen ohnehin sehr am Herzen zu liegen: Er verbrachte bereits viel Zeit dort, drehte 2020 den Film "Gold" im Outback von South Australia und kehrte 2021 für die zweite Staffel seiner Netflix-Dokuserie "Down to Earth with Zac Efron" zurück. Sein Haus in Los Angeles soll er zuletzt für 7,8 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten haben.

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Getty Images Zac Efron bei den AFI Life Achievement Awards 2024

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Instagram / joostbakker Zac Efron und Joost Bakker im Mai 2026

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Getty Images Zac Efron, Schauspieler