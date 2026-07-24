Heimlich in Australien: Zac Efrons Mega-Projekt wächst

Mitten im australischen Regenwald entsteht gerade Zac Efrons (38) ganz persönlicher Traumrückzugsort – und neue Luftaufnahmen geben nun einen spektakulären Einblick in das ambitionierte Bauprojekt. Der Schauspieler lässt auf seinem 128 Hektar großen Grundstück im Tweed Valley, rund 75 Kilometer von Byron Bay entfernt, ein Anwesen namens "Futurecave" errichten. Die Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen mehrere stählerne Pavillons, die durch erhöhte Stege miteinander verbunden sind und begrünte Dächer tragen. Baumaschinen, Solarpaneele und Baumaterial sind über das abgeschiedene Gelände verteilt. Laut dem Bericht hält sich Zac derzeit in der Region um Byron Bay auf und begleitet die Bauarbeiten persönlich.

Das Projekt ist weit mehr als eine gewöhnliche Promi-Villa. Umweltdesigner Joost Bakker, der für das Vorhaben verantwortlich zeichnet, setzt auf experimentelle Baumaterialien wie Hanfblöcke und recycelte Austernschalen als Ersatz für herkömmlichen Beton. Küchen- und Badezimmermöbel sollen aus pflanzlichen Platten bestehen, die aus landwirtschaftlichem Abfallmaterial hergestellt werden. Die geplante Anlage umfasst sechs Schlafzimmer auf zwei Stockwerken, verteilt auf rund 830 Quadratmeter, und soll laut Bauunterlagen etwa 2,68 Millionen australische Dollar kosten. Joost schwärmte auf Instagram: "Es ist nicht jeden Tag, dass @zacefron dich bittet, sein Haus zu entwerfen. Vor allem, da es das erste Haus sein wird, das er je besessen hat!"

Zac hatte das Grundstück bei Tomewin im Jahr 2020 während der Covid-Pandemie erworben, nachdem er sich während Dreharbeiten in Australien in das Land verliebt hatte. Seitdem hält er enge Verbindungen dorthin – er drehte unter anderem den Spielfilm "Gold" im südaustralischen Outback und kehrte 2021 für die zweite Staffel seiner Netflix-Serie "Down to Earth with Zac Efron" zurück. 2024 überraschte er seine Fans in Melbourne mit einem Auftritt beim Formel-1-Grand-Prix. Sein Haus in Los Angeles soll er derweil für 7,8 Millionen US-Dollar zum Verkauf angeboten haben.

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Getty Images Zac Efron, Schauspieler

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Getty Images Zac Efron bei den AFI Life Achievement Awards 2024

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Getty Images Zac Efron, Schauspieler