Vanessa Hudgens feiert 20 Jahre "High School Musical"

Für einen echten Nostalgie-Kick sorgte jetzt Vanessa Hudgens (37), als sie auf Instagram zum 20. Jubiläum von High School Musical einen besonderen Clip mit ihrem Ex-Freund Zac Efron (38) teilte. In ihrer Story zeigte die Schauspielerin alte Aufnahmen vom Set des Disney-Films, die Zac damals mit seiner legendären "Zac Cam" gefilmt hatte. Die beiden waren 2005 bei den Dreharbeiten zum TV-Musical in Salt Lake City ein Paar geworden und ließen ihre Fans nun noch einmal an diesen Anfangstagen ihrer Lovestory teilhaben. Zu sehen ist, wie Zac mit der Kamera über das Set läuft, Technik zeigt, Kolleginnen und Kollegen filmt – und natürlich Vanessa, die er lachend als Teil seiner "Zac Cam" vorstellt.

Neben dem Story-Clip postete Vanessa auch alte Fotos mit Zac, Ashley Tisdale (40) und Corbin Bleu (36) in ihrem Feed und schrieb: "Ich kann nicht glauben, dass HSM heute 20 wird. Danke an alle, die seit Tag 1 dabei sind. We’ll always be in this together." Zac öffnete derweil gegenüber People sein Erinnerungsalbum. "Ich war so jung, als wir High School Musical gemacht haben, und es war einfach eine wirklich großartige Erfahrung", sagte der "The Iron Claw"-Star. Man habe damals am Set jeden Moment genossen und nie geahnt, dass der Film zwei Jahrzehnte später noch immer Generationen verbinde. Der Erfolg führte bekanntlich zu zwei Fortsetzungen, "High School Musical 2" und "High School Musical 3: Senior Year", die 2007 und 2008 folgten und den Hype endgültig zementierten.

Für viele Fans ist der Rückblick auch ein Blick auf eine ganze Ära: Der erste Film startete im Januar 2006 im Disney Channel, wurde zum Überraschungserfolg und machte aus Zac, Vanessa und ihren Kolleginnen und Kollegen über Nacht Teen-Idole. Aus den einstigen Newcomern wurden etablierte Stars mit gut gefüllten Terminkalendern – und sehr unterschiedlichen Wegen im Privatleben. Vanessa ist inzwischen mit dem früheren Baseballprofi Cole Tucker (29) verheiratet und Mutter von zwei Kindern, während Zac nach verschiedenen Beziehungen zuletzt mit Vanessa Valladares (30) liiert war. Auch wenn die einstigen "Wildcats" heute an verschiedenen Orten leben und an unterschiedlichen Projekten arbeiten, zeigen solche Jubiläen immer wieder, wie stark die gemeinsame Zeit am Set sie geprägt hat – und wie sehr die Fans noch immer an genau diesen Erinnerungen hängen.

ActionPress Zac Efron und Vanessa Hudgens in "High School Musical"

Getty Images Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Getty Images Ashley Tisdale, Zac Efron und Vanessa Hudgens, "High School Musical"-Stars