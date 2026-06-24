Das ist Nina Moghaddam und Panagiotas perfekter Mädelsabend

Nina Moghaddam (45) und Panagiota Petridou (46) sind nicht nur Kolleginnen, sondern auch enge Freundinnen. Bei der "Ernsting's family Fashion Show" in Hamburg haben die beiden Moderatorinnen gegenüber Promiflash verraten, wie ihre gemeinsame Auszeit am liebsten aussieht – und was dabei für sie beide absolut unverzichtbar ist: gute Gespräche und jede Menge Zeit füreinander.

Für Panagiota ist der ideale Abend mit Freundinnen ein ganz entspannter. "Das Mama-Sein raubt natürlich sehr viel Zeit. Aber der perfekte Abend ist eigentlich, wenn man sehr viel Zeit hat, alleine zu quatschen. Ich finde so einen Abend vorm Lagerfeuer oder einfach nur an einem schönen Küchentisch, wo jeder total lasziv von der Seele sich alles runterreden kann, finde ich eigentlich am besten, wenn man so richtig deep geht und über alles redet", erklärt sie. Nina ergänzt jedoch schmunzelnd, dass sich das gemeinsame Ritual der beiden eher auf einen anderen Tagesabschnitt verlagert hat: "Wobei, bei uns beiden ist es ja nicht der perfekte Mädelsabend, sondern eher das Mädelsfrühstück. Wir schaffen es immer nach Events, dann morgens in einem Hotel zu frühstücken. Du musst dich nicht drum kümmern, für die Kinder was zu holen, die sagen 'Ah, ich will noch Orangensaft. Ich will das.' Sondern du holst dir einfach was für dich. Wir essen unser Spiegelei, wenn es noch warm ist und quatschen dabei."

Panagiota und Nina verbindet also nicht nur die Arbeit vor der Kamera, sondern auch das Leben als Mütter. Beide wissen offenbar, wie kostbar ungestörte Momente zu zweit sind – und nutzen diese, wann immer sie sich ergeben. Dass ein warmes Spiegelei und ein ruhiger Hotelmorgen dabei mehr wert sein können als ein aufwendiger Abend, scheint für die beiden Freundinnen längst kein Geheimnis mehr zu sein.

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Imago Nina Moghaddam und Panagiota Petridou, Moderatorinnen

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Getty Images Panagiota Petridou bei der Premiere von "Horst Schlämmer Sucht Das Glück" am 19. März 2026

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Imago Nina Moghaddam bei der Ernsting’s Family Fashion Show Herbst/Winter 2026 im Empire Riverside Hotel in Hamburg