Nina Moghaddam findet Mama-Alltag oft stressiger als Arbeit

Nina Moghaddam (45) spricht jetzt ganz offen über die Herausforderungen ihres Familienalltags. Die Moderatorin verriet im Interview mit Promiflash bei der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg, dass sie ihren Alltag als Mama von zwei Söhnen inzwischen deutlich anstrengender empfindet als ihren Job. "Fairerweise muss ich heute sagen: Ich empfinde Arbeiten gar nicht mehr so stressig wie früher", stellte Nina klar. Statt Terminen und Drehs seien es heute vor allem die vielen kleinen und großen Aufgaben zu Hause, die ihr jede Menge Energie abverlangen.

Im Gespräch erklärte Nina auch ganz konkret, was sie im Alltag besonders fordert. "Ich finde, mit Kindern zu Hause zu sein und den Alltag zu bestreiten, ist oftmals viel, viel stressiger und braucht bei mir viel mehr Energie, als wenn ich arbeiten gehe", sagte sie gegenüber Promiflash. Während andere im Job über Stress klagen, erlebt die TV-Bekanntheit die Belastung eher zwischen Playdates, Lernen für Klassenarbeiten und den vielen Dingen, die nebenbei organisiert werden müssen. "Manchmal sitze ich echt bei der Arbeit, und wenn die Kollegen dann sagen, es ist so stressig, denke ich: 'Nee, weiß ich nicht'", erzählte sie. Vor allem die vielen To-dos rund um Schule und Freizeit ihrer Kinder würden sie oft stärker fordern als der Berufsalltag.

Dass Nina in ihrer Rolle als Mutter voll eingebunden ist, hatte sie schon in der Vergangenheit deutlich gemacht. Die Moderatorin sprach bereits darüber, wie sehr sie das Mamasein erfüllt und wie besonders es für sie ist, die Entwicklung ihrer beiden Söhne zu begleiten. Vor allem zu sehen, wie unterschiedlich sich die Brüder entwickeln und welche eigenen Interessen und Talente sie mitbringen, beschäftigt sie auch persönlich sehr. Gerade dieser enge Familienalltag scheint für Nina deshalb nicht nur ein Herzensbereich zu sein, sondern eben auch der Teil ihres Lebens, der sie im täglichen Ablauf am meisten fordert.

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Imago Nina Moghaddam bei der Ernsting’s Family Fashion Show Herbst/Winter 2026 im Empire Riverside Hotel in Hamburg

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Imago Nina Moghaddam bei der Aktionswoche der türkischen Küche in Bergisch Gladbach am 22.05.2026

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Getty Images Nina Moghaddam im Juni 2022