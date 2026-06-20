Nina Moghaddam gesteht: Mama-Balance ist härter als gedacht

Moderatorin Nina Moghaddam (45) hat sich bei der "Ernsting's family Fashion Show" in Hamburg offen über die Herausforderungen ihres Alltags geäußert. Im Gespräch mit Promiflash gab sie zu, dass sie als alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen nicht wirklich das Gleichgewicht zwischen Familie und Beruf gefunden hat. "Ich glaube gar nicht, dass ich so die Balance raus habe", gestand sie ehrlich. Es sei immer ein Pendeln zwischen den Extremen – mal kurz vor dem Nervenzusammenbruch, mal kurz davor, dass der Akku leer ist. Ohne die Unterstützung ihrer Familie wäre das alles gar nicht zu stemmen, betonte sie.

Gleichzeitig erzählte Nina, dass solche Tage wie bei der Fashion Show in Hamburg für sie echte Energiequellen seien. "Das sind so Tage wie heute, wo ich dann tatsächlich wieder so Batterie auflade, weil man dann mal raus ist aus seinem Alltag, tolle Menschen wieder trifft, Freundinnen trifft und Zeit verbringen und die Akkus wieder aufladen kann", sagte sie gegenüber Promiflash.

Nina ist Mutter zweier Jungs und zieht diese allein auf, nachdem ihre Beziehung zu Kindesvater Dominik Kowalski in die Brüche gegangen ist. Trotz der anstrengenden Seiten des Alleinerziehens hat die Moderatorin in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht, wie sehr sie das Muttersein schätzt. Sie beobachte fasziniert, wie sich die Persönlichkeiten ihrer beiden Söhne entwickeln – und wie unterschiedlich die zwei Brüder dabei sind.

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Imago Nina Moghaddam bei der Ernsting’s Family Fashion Show Herbst/Winter 2026 im Empire Riverside Hotel in Hamburg

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Imago Nina Moghaddam bei der Aktionswoche der türkischen Küche in Bergisch Gladbach am 22.05.2026

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Getty Images Dominik Kowalski und Nina Moghaddam und im August 2019

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