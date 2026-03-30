Panagiota Petridou will ihr Kind stillen, so lange es möchte

Panagiota Petridou (46) stillt ihren fast vierjährigen Sohn noch immer – und spricht jetzt ganz offen über ihre Entscheidung zum Langzeitstillen. Die Moderatorin wurde 2022 Mutter und sorgt seitdem immer wieder für Schlagzeilen, weil sie ihrem Kind weiterhin die Brust gibt. In einem Interview mit RTL erklärt sie nun, dass es der Wunsch ihres Sohnes sei, neben normaler Nahrung und Süßigkeiten zwischendurch noch an die Brust zu dürfen. "Solange das Kind das möchte, ist die Brust da", meint Panagiota kategorisch und macht damit deutlich, dass sie darin gar kein Problem sieht.

Die 46-Jährige habe nicht von Anfang an geplant, eine langzeitstillende Mama zu werden, doch für sie sei das inzwischen ganz normaler Alltag geworden. Zudem hinterfragt Panagiota, was in puncto Stillen tatsächlich als "lang" gilt. "Eigentlich ist es auch ganz normal, sein Kind, bis es sieben Jahre ist, zu stillen. Es ist halt in der westlichen Welt nicht so üblich, dass man das Kind so lange an der Brust hat", erklärt sie. In der Öffentlichkeit ernte sie daher gelegentlich schiefe Blicke – doch das lässt Panagiota kalt. "Es gab auch mal den Moment, wo ich mich im Getränkemarkt einfach auf einen Kasten Wasser gesetzt, dann den Mops rausgeholt und das Kind gestillt habe. Und der, der geguckt hat, der hat auch mal 'nen dummen Spruch von mir gekriegt. Ich hab dann gesagt: 'Willst du einen Schluck Milch oder was ist?'", erinnert sie sich.

Für Panagiota steht ihr Nachwuchs ganz klar an erster Stelle. Seit der Geburt im Jahr 2022 hat sich daher einiges geändert. Bei Grill den Henssler beschrieb sie die Liebe für ihren Sprössling als "grenzenlos" und fügte augenzwinkernd hinzu: "Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich schon vor 15 Jahren damit angefangen – nur die Typen waren so kacke damals!" Nur ihr Sexleben komme seit der Familiengründung gelegentlich zu kurz.

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Getty Images Panagiota Petridou bei der Premiere von "Horst Schlämmer Sucht Das Glück" am 19. März 2026

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Instagram/ panagiota_petridou Panagiota Petridou und ihr Kind im Oktober 2023

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Getty Images Panagiota Petridou bei den Duftstars 2025 in Düsseldorf