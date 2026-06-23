Dieses Fashion-No-Go gilt für Moderatorin Nina Moghaddam

Bei der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg hat Moderatorin Nina Moghaddam (45) gegenüber Promiflash offen über ihre persönlichen Modegrundsätze gesprochen – und dabei verraten, was für sie im Bereich Fashion ein absolutes No-Go ist. Ihre Antwort überrascht vielleicht den einen oder anderen: Ballerinas. "Ballerinas sind für mich ein No-Go", erklärt sie klar und deutlich. Und das sei keine neue Meinung – sie steht dazu schon seit langer Zeit: "Immer die gleiche Antwort seit 20 Jahren. Ballerinas sind es für mich."

Eine einzige Ausnahme lässt Nina dabei gelten – und die ist prominent. "Ich glaube, die einzige Frau, bei der ich sie schön finde, ist Claudia Schiffer. Und das war es", sagt sie im Promiflash-Interview. Damit ist die Liste der Ausnahmen für sie also denkbar kurz. Wenn es um Fashion-Must-haves geht, setzt die Moderatorin hingegen auf Verlässlichkeit und Beständigkeit: "Ich glaube, du brauchst so ein paar Basics. Also die Jeans, die bei dir top aussieht. Die Lederjacke, die top aussieht. So ein paar Basics, die einfach immer gehen und denen du treu bleibst."

Nina Moghaddam ist vor allem als TV-Moderatorin bekannt und seit vielen Jahren ein festes Gesicht in der deutschen Medienlandschaft. Die gebürtige Frankfurterin wurde am 27. Dezember 1980 geboren und arbeitet unter anderem für das ZDF. Abseits des Bildschirms äußert sie sich immer wieder zu Themen wie Mode und Lifestyle – und zeigt dabei, dass sie einen klaren persönlichen Stil verfolgt, dem sie treu bleibt. Nina ist Mutter zweier Söhne.

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Imago Nina Moghaddam bei der Ernsting’s Family Fashion Show Herbst/Winter 2026 im Empire Riverside Hotel in Hamburg

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Imago Nina Moghaddam bei der Aktionswoche der türkischen Küche in Bergisch Gladbach am 22.05.2026

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Getty Images Claudia Schiffer, Model