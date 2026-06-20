Panagiota Petridou gibt zu: Sie ist der strenge Mama-Typ

Panagiota Petridou (46) ist bekannt dafür, offen über ihr Familienleben zu sprechen – jetzt hat sie gegenüber Promiflash auch verraten, wie es bei ihr als Mutter so läuft. Bei der "Ernsting's family Fashion Show" in Hamburg gab die Moderatorin zu, dass sie durchaus den strengen Mama-Typ verkörpert. Ihr Mann sei dabei ein wichtiges Gegengewicht, denn der bringe deutlich mehr Geduld mit. "Ich bin schon manchmal streng. Ich bin ganz froh, dass mein Mann so den Ausgleich hat, weil er hat mehr Geduld. Er macht es ruhiger", erklärt Panagiota im Interview.

Die Moderatorin schildert, dass bei ihr die Geduld schnell an ihre Grenzen stoße: "Bei mir ist die Geduld immer sehr kurz. Bei mir muss immer alles sofort gehen. Ich bin generell ein sehr ungeduldiger Typ." Das sei mit Kindern nicht immer einfach zu vereinbaren. "Es ist ein bisschen schwierig, das bei Kindern so in einer gewissen Balance zu halten. Aber ich bin täglich dran, mein Bestes zu geben. Klappt aber nicht immer", so Panagiota weiter.

Die 46-Jährige wurde 2022 Mutter und ist seitdem immer wieder ein Thema, wenn es um das Thema Elternschaft geht. Schon in der Vergangenheit sprach sie sehr offen über ihre Entscheidungen rund ums Großziehen ihres Sohnes – so etwa über das Langzeitstillen, das sie so lange fortführen möchte, wie ihr Kind es wünscht. Neben ihrer Arbeit als Moderatorin ist sie auch als Unternehmerin tätig.

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Getty Images Panagiota Petridou bei der Premiere von "Horst Schlämmer Sucht Das Glück" am 19. März 2026

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Panagiota Petridou beim Radio Regenbogen Award 2017

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Getty Images Panagiota Petridou, Moderatorin