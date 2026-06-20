"Absturzfrage": Diese Frage findet Panagiota Petridou nervig

Moderatorin Panagiota Petridou (46) hat bei der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg gegenüber Promiflash offen über eine Frage gesprochen, die sie immer wieder aus der Fassung bringt. Denn nicht alle Fragen, die ihr gestellt werden, empfindet sie als angenehm. Eine davon nervt sie ganz besonders – und sie ist überzeugt, dass viele Frauen das genauso sehen. Es geht um die Frage nach dem Verbleib ihrer Kinder, wenn sie bei öffentlichen Terminen ohne sie auftaucht.

"Ich kann dir auf jeden Fall schon mal eine sagen, die keine Frau auf dieser Welt gerne hört. Nämlich 'Wenn Sie jetzt gerade hier sind. Wo sind denn Ihre Kinder?' Also, das ist echt so eine Absturzfrage", erklärte Panagiota im Gespräch mit Promiflash. Die Moderatorin störe dabei vor allem das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen. "Man hat immer das Gefühl, man muss sich rechtfertigen, dass man heute hier ist und dass man eine Rabenmutter ist, wenn das Kind jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie auf dem Rücken ist", so die Moderatorin weiter. Besonders auffällig findet sie dabei die Ungleichbehandlung zwischen Müttern und Vätern: "Komischerweise meinen Kollegen, die Papa werden, wird diese Frage nicht gestellt."

Klare Statements sind bei Panagiota längst keine Ausnahme. Schon vor wenigen Monaten bezog sie auf Instagram deutlich Stellung gegen Hass-Kommentare und den Schönheitsdruck. Immer wieder bekam sie dort fiese Sprüche über ihr Aussehen ab, besonders über ihr Alter. Doch Panagiota machte unmissverständlich klar: "Ich bin gesund, Mutter und erfolgreich selbstständig und vor allem: zufrieden." Und sie legte nach: Trotzdem müsse sie sich "anhören, wie man aussieht", was sie selbst als absurd bezeichnete.

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Getty Images Panagiota Petridou bei den Duftstars 2025 in Düsseldorf

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Getty Images Panagiota Petridou bei der Premiere von "Horst Schlämmer Sucht Das Glück" am 19. März 2026

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Getty Images Panagiota Petridou, Moderatorin