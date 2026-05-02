Panagiota Petridou bricht mit Schönheitswahn im Netz

Panagiota Petridou (46) hat auf Instagram ein klares Statement gegen Hass-Kommentare und den gesellschaftlichen Schönheitsdruck gesetzt. Die Moderatorin und Unternehmerin, der rund 302.000 Menschen auf der Plattform folgen, sieht sich dort immer wieder mit negativen Reaktionen auf ihr Aussehen konfrontiert – vor allem ihr Alter ist ein wiederkehrendes Thema bei Kritikern. In einem neuen Video bezieht sie nun unmissverständlich Stellung: "Ich bin gesund, Mutter und erfolgreich selbstständig und vor allem: zufrieden." Trotzdem müsse sie sich "anhören, wie man aussieht", was sie offen als absurd bezeichnet.

Die Moderatorin betont außerdem, dass sie bewusst auf Filter, Kunstnägel und Plastik-Wimpern verzichtet und ungeschminkt ins Flugzeug steigt. Ihr sei es egal, ob der Winkel oder das Licht auf ihren Fotos perfekt sind. Dem "Druck, immer geil, jung, straff und perfekt sein zu müssen" wolle sie sich schlicht nicht beugen. An ihre Kritiker richtet sie abschließend die Worte: "Behaltet solche Kommentare einfach für euch." Denn alt zu werden sei ein Privileg, kein Makel – und "gerade wir Frauen sollten stolz darauf sein, älter zu werden, statt uns dafür kleinmachen oder diskriminieren zu lassen."

Panagiota wurde im TV durch die VOX-Doku-Soap "Biete Rostlaube, suche Traumauto" bekannt. Auf ihr Statement erhielt die Moderatorin durchweg positive Reaktionen. "Bester Beitrag, den ich bei Insta seit langer Zeit gesehen habe", schreibt eine Nutzerin, eine weitere kommentiert: "Danke für das mega geile Statement."

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Getty Images Panagiota Petridou, April 2017

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Getty Images Panagiota Petridou bei den Duftstars 2025 in Düsseldorf

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Getty Images Panagiota Petridou im Januar 2020