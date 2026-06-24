Nach "Temptation Island": Lisa und Marcel haben geheiratet

Nach ihrer gemeinsamen Zeit bei Temptation Island haben Lisa Sophie Wolff und Marcel Wittek den nächsten großen Schritt gewagt: Die beiden haben geheiratet! Auf Instagram teilten die frisch Vermählten ein Video, das sie als Brautpaar zeigt. Der Beitrag ist mit dem Hashtag #justmarried versehen und lässt damit keinen Zweifel daran, dass sich das Paar das Jawort gegeben hat. In den Kommentaren unter dem Post sammelten sich daraufhin zahlreiche Glückwünsche aus der Community.

In ihrer Botschaft blicken Lisa und Marcel dankbar auf ihre gemeinsame Reise zurück – und zwar ausdrücklich auch auf ihre Zeit bei "Temptation Island". "Unsere kurze Zeit war intensiv, ehrlich und nicht immer leicht. Wir haben viel über uns gelernt und verstanden, dass Liebe nicht immer einfach ist, aber genau das macht sie auch besonders", schreiben sie. Außerdem bedanken sie sich bei allen, die an sie geglaubt haben – "und genauso danke an die, die es nicht getan haben. Denn das hat uns noch stärker gemacht." Fünf gemeinsame Jahre mit Höhen und Tiefen liegen hinter dem Paar, das nun offiziell in ein neues Kapitel startet.

Lisa und Marcel waren als Nachrückerpaar in die achte Staffel von "Temptation Island" eingestiegen und hatten den Treuetest bestanden – doch ohne Reibungspunkte verlief ihre Zeit auf der Insel nicht. Beim großen Wiedersehen hatte Lisa offen darüber gesprochen, wie schwierig die Zeit danach für die Beziehung war. Unter anderem ein Vorfall mit einem Verführer hatte Marcel damals sehr aufgewühlt, und es habe lange gedauert, bis das Vertrauen wiederhergestellt war. Umso mehr dürfte die Hochzeit für das Paar nun ein symbolischer Neuanfang sein.

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RTL Marcel Wittek und Lisa Sophie Wolff, "Temptation Island"-Paar 2026

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Instagram / lisasophiewolff Marcel Wittek und Lisa Sophie Wolff, "Temptation Island"-Bekanntheiten

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