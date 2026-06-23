Diese "Temptation Island"-Paare sind heute noch zusammen

Beim großen Wiedersehen der aktuellen Staffel Temptation Island wurde jetzt enthüllt, welche Paare den Treuetest wirklich bestanden haben – und welche nicht. Beim finalen Lagerfeuer hatten sich Lisa und Marcel, Loucia und Dominik sowie Melina und Jonathan dafür entschieden, ihre Beziehungen fortzusetzen. Laura und Momo Lee hingegen gingen als einziges Paar getrennte Wege. Charleen Puggé und Etienne Zagorica hatten die Sendung sogar schon zu Beginn der Staffel verlassen, nachdem sie abgebrochen hatte. Doch wie sieht es heute, Wochen nach den Dreharbeiten, wirklich aus?

Das Ergebnis ist gemischt: Charleen und Etienne sowie Lisa und Marcel sind nach wie vor ein Paar. Melina und Jonathan durchlebten nach den Aufnahmen zwar eine Trennung, fanden aber wieder zueinander. Schwieriger sieht es bei Loucia und Dominik aus: Die beiden führen derzeit lediglich eine "Beziehung auf Probe", denn Dominik hat erneut einen Vertrauensbruch begangen und fremdgeschrieben – etwas, das sie nach eigenen Angaben sehr verletzt. Momo und Laura hingegen bleiben vorerst getrennt, halten jedoch weiterhin Kontakt und lassen offen, ob sich daraus noch etwas entwickelt.

"Temptation Island" ist ein Realityformat, bei dem Paare in einer Art Treuetest auf die Probe gestellt werden. Die Kandidaten verbringen dabei Zeit getrennt voneinander in Villen, umgeben von attraktiven Singles. Am Ende der Episoden verfolgen die Partner in Lagerfeuersitzungen, wie sich ihre Liebsten verhalten. Das Format läuft in Deutschland bei RTL+ und zählt zu den erfolgreichsten Realityshows des Senders. Das große Wiedersehen, das am Ende jeder Staffel ausgestrahlt wird, gilt als emotionaler Höhepunkt – denn erst dort erfahren die Zuschauer, was aus den Paaren wirklich geworden ist.

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RTL "Temptation Island V.I.P."-Moderatorin Janin Ullmann 2025.

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RTL Marcel und Lisa, Kandidaten "Das Sommerhaus der Normalos"

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RTL Loucia und Dominik, "Temptation Island" 2026

RTL Melina und Jonathan, "Temptation Island" 2026

RTL Laura und Momo, "Temptation Island" 2026

RTL "Temptation Island"-Kandidaten Charleen und Étienne