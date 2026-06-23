"Temptation Island"-Dominik erlebte Sextraum mit dem Cast

Beim großen Wiedersehen von Temptation Island Staffel acht sorgt Dominik für einen echten Aufreger im RTL-Studio. Vor Moderatorin Janin Ullmann (44), seiner Freundin Loucia und den übrigen Kandidaten spricht er offen über einen pikanten Sextraum, den er nach seiner Zeit in der Villa hatte. Der Teilnehmer erzählt, dass er in seinem Traum mit dem Cast in einem Berliner Szeneclub gelandet sei. "Ich hatte einfach mal einen verrückten Traum, in dem ich über Temptation geträumt habe und gefühlt mit dem gesamten Cast von Temptation im Kitkat gelandet bin", erinnert sich Dominik. Brisant: Er vertraute sich mit dieser intimen Fantasie nicht Loucia an, sondern Verführerin Anika.

Im Gespräch wird deutlich, wie sehr der Moment das Vertrauen von Loucia belastet. Janin hakt im Studio mehrfach nach und konfrontiert Dominik: "Du hast also über Loucia abgelästert vor einer anderen Frau?" Er räumt ein, dass er seinen Fehler mittlerweile einsieht und ergänzt: "Das hatte ich halt, so dumm ich war, einfach gedroppt und das macht man halt nicht." Janin lässt nicht locker, fragt nach seinen Beweggründen und will wissen, wie Dominik heute zu seinem Verhalten steht. Zwar meint er, er wolle Loucia "beweisen", dass er sich geändert habe, doch aus dem eigentlich als Rückblick gedachten Talk wird schnell eine Grundsatzdiskussion über Respekt in der Beziehung.

Doch beim Wiedersehen ging es nicht nur um Dominiks Traumbeichte. Im Studio wurde auch bekannt, welche Paare den Treuetest am Ende wirklich überstanden haben. Lisa und Marcel sowie Melina und Jonathan hatten sich nach dem finalen Lagerfeuer erst mal für ein Weiter entschieden. Laura und Momo Lee waren dagegen das einzige Paar, das getrennte Wege ging. Charleen Puggé und Etienne Zagorica sind trotz Showabbruch ein Paar. Bei Loucia und Dominik bleibt es dagegen kompliziert: Die beiden führen eine "Beziehung auf Probe".

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RTL "Temptation Island"-Cast 2026

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RTL "Temptation Island V.I.P."-Moderatorin Janin Ullmann 2025.

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RTL Loucia und Dominik, "Temptation Island" 2026