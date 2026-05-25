Temptation-Loucia und Dominik reagieren auf Momos Vorwürfe

Bei Temptation Island stellen Loucia und Dominik ihre Beziehung auf die Probe – doch nun geraten die beiden auch abseits der Show in den Fokus. Ihr Mitkandidat Momo zweifelt im Podcast "Inside Reality" von Marlisa Rudzio (36) öffentlich an ihrer Geschichte: Er behauptet, die Beziehungskrise des Paares sei frei erfunden. Damit spielt er auf den Grund an, den Loucia und Dominik für ihre Teilnahme an der Show nannten – nämlich, dass Dominik über mehrere Wochen hinweg mit einer anderen Frau geschrieben hatte, was die Beziehung erschüttert hatte. Das wollen sich die beiden aber nicht gefallen lassen.

Loucia schlägt auf Instagram zurück und teilt mehrere Beweise, die belegen sollen, dass die Beziehung echt ist. Darunter befinden sich Screenshots von Chatverläufen, gemeinsame Fotos und Bilder aus einem Urlaub mit Dominiks Eltern aus dem Oktober 2024. "So sieht also eine Fake-Beziehung aus?", schreibt sie dazu. Auch Dominik meldet sich öffentlich zu Wort: Er räumt ein, zu einer anderen Frau "Ich liebe dich" gesagt zu haben, betont jedoch, dass dies tatsächlich so passiert sei. "Zu dem Zeitpunkt der Sache, die ich fabriziert habe, hatte ich bereits den Schlüssel zu Loucias Wohnung und wir haben gefühlt schon zusammengewohnt", erklärt er auf Instagram. Zudem stellt er klar, dass die Teilnahme an der Show sein eigener Vorschlag gewesen sei – und da er bereits TV-Erfahrung mitbringe, habe er selbst damit angefangen.

Dominik erläutert in seinem Statement auch, warum er das "Ich liebe dich" erst so spät ausgesprochen hatte. Er sei frisch aus einer Ehe gekommen und habe deshalb sehr lange überlegt, ob die Beziehung zu Loucia für ihn passe. Seit Oktober 2024 seien die beiden exklusiv gewesen – ein Video aus dieser Zeit soll das belegen. Den gemeinsamen Urlaub in Thailand erwähnt er ebenfalls als Beweis für die Ernsthaftigkeit ihrer Verbindung.

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RTL Laura und Momo, "Temptation Island" 2026

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RTL "Temptation Island"-Cast 2026

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