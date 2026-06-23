Temptation-Lisa erfüllt Marcel ungewöhnliche Bedingungen

Beim großen Wiedersehen der achten Temptation Island-Staffel spricht Kandidatin Lisa Sophie Wolff offen über die Konsequenzen ihrer Teilnahme an dem Treuetest-Format. Im Mittelpunkt steht dabei ihre Beziehung zu Partner Marcel Wittek – und was sie ihm seither alles beweisen musste. Auslöser für den Streit war ein Vorfall auf der Insel, bei dem ein Verführer ihr Alkohol von seinem Mund in ihren übergab. Das brachte Marcel sichtlich auf die Palme. "Marcel war sehr sauer auf mich, auch beim Lagerfeuer. Er war mir auch danach noch sehr sauer, und es hat eine lange Zeit gebraucht, um das wieder geradezubiegen", erzählt Lisa.

Noch am Tag der Landung soll Marcel eine ungewöhnliche Bedingung gestellt haben: "Er hat gesagt, direkt nachdem wir gelandet sind, dass ich eine Mundspülung machen soll, eine professionelle beim Zahnarzt, sonst küsst er mich nicht. Und dann habe ich das gemacht und noch viele andere Sachen." Doch dabei blieb es nicht: Lisa schildert, dass sie im Anschluss weit darüber hinausging, um die Situation zu bereinigen und Marcel entgegenzukommen. "Ich habe mich jeden Tag tausendmal entschuldigt, ich habe alles für ihn gemacht, ich habe mir ein zweites Tattoo stechen lassen, ich habe ihm einen Song geschrieben."

Lisa und Marcel kamen als Nachrücker in die Villen, nachdem Étienne Zagorica und Charleen Puggé das Format vorzeitig verlassen hatten. Auch in dieser kurzen Zeit kam es zu Situationen, die im Nachgang als mögliche Grenzüberschreitungen diskutiert wurden. Mit ihren Gesten versucht Lisa nun offensichtlich, das entstandene Ungleichgewicht in ihrer Beziehung wieder auszugleichen. Hinter all diesen Bemühungen steckt die Erkenntnis, die sie während der Sendung gewonnen hat: Sie sei sich bewusst geworden, dass Marcel in den vergangenen Monaten deutlich mehr in die Beziehung investiert hat als sie selbst.

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RTL Marcel Wittek und Lisa Sophie Wolff, "Temptation Island"-Paar 2026

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Imago Lisa Sophie Wolff bei den Reality Awards 2026

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RTL Charleen Puggé und Étienne Zagorica, "Temptation Island"-Paar

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