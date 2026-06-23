Lief zwischen Temptation-Étienne & Verführerin Sabrina mehr?

Beim Wiedersehen der achten Temptation Island-Staffel wurde es noch einmal richtig heiß – und das nicht nur wegen der Erinnerungen an die Villa. Moderatorin Janin Ullmann (44) hakte bei den Kandidaten nach und ließ die vergangene Staffel noch einmal Revue passieren. Dabei rückte vor allem ein Thema in den Mittelpunkt, das viele Fans der Show beschäftigt hatte: Étienne Zagorica und seine angebliche Nähe zu Verführerin Sabrina. Lief zwischen den beiden mehr als ein harmloser Flirt – und was sagt seine Partnerin Charleen Puggé dazu?

Charleen machte beim Wiedersehen kein Geheimnis aus ihrer Meinung zu Sabrina: "Ich sage bis heute, Sabrina möchte was von Étienne, 100 Prozent. Wir waren auch einmal zusammen feiern und da hat man sehr gemerkt, wie sie den Kontakt und auch den Körperkontakt zu ihm sucht. Seitdem möchte ich mit ihr nichts mehr zu tun haben." Kandidatin Laura warf in der Runde ein, dass offenbar nicht alle dieselbe Geschichte gehört hätten: "Alle in der Runde haben was ganz anderes gehört über Charleen und Étienne."

Charleen räumte daraufhin ein, dass ein Gerücht kursiert habe, Étienne und Sabrina hätten etwas miteinander gehabt. Sie selbst glaube ihrem Partner jedoch: "Er hatte aber nichts mit ihr, das war ein Gerücht. Ich habe mit ihm gesprochen. Er schwört, es war nicht so. Ich habe Sabrina angerufen, Sabrina sagt: 'Warum sollte ich sowas jemals tun?'" Auch Étienne selbst beteuerte, dass zwischen ihm und der Verführerin nichts gelaufen sei. Für Charleen ist das Thema damit abgeschlossen – sie glaubt weiterhin an Étiennes Treue.

Charleen und Étienne nahmen als Paar an der achten Staffel von "Temptation Island" teil. Sie blieben allerdings nicht bis zum Ende: Charleen brach das Format noch vor der Halbzeit vorzeitig ab. In einem Instagram-Video erklärte sie, dass sie in Folge sechs die Reißleine gezogen habe, weil sie vor allem Étienne habe schützen wollen. Zudem betonte sie: "Der Grund dafür ist, dass Étienne in der Show sehr viele Sachen gesagt hat, die erstens sehr blamierend rüberkamen oder waren, nicht korrekt mir gegenüber waren und die ihn in ein sehr schlechtes Licht gestellt haben."

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Instagram / etiennezagorica, RTL Collage: Étienne Zagorica und "Temptation Island"-Verführerin Sabrina

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RTL Charleen Puggé und Étienne Zagorica, "Temptation Island"-Paar

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Instagram / charleenpugge Charleen Puggé, Reality-TV-Sternchen

RTL Charleen und Étienne, "Temptation Island" 2026