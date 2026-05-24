Temptation-Momo behauptet: Loucia-Dominik-Story ist fake

Dominik und Loucia gehören zu den Paaren, die bei Temptation Island ihre Beziehung auf die Probe stellen. Als Motivation für den großen Treuetest nannten die beiden, dass Dominik mehrere Wochen lang mit einer anderen Frau geschrieben hatte, weshalb die Beziehung kurzzeitig zerbrach. Mitkandidat Momo behauptet nun aber im Podcast "Inside Reality" von Marlisa Rudzio (36), dass diese Geschichte erlogen sei. "Loucia hat sich die Geschichte, dass Dominik mit anderen Frauen geschrieben hat, und die 'Ich liebe dich'-Story ausgedacht, um da reinzukommen. Es stimmt überhaupt gar nicht", ist er sich sicher.

Marlisa reagiert schockiert und hakt nach, ob Momo sich wirklich sicher sei. "Dominik hat es dem Jonathan erzählt. Und noch einem anderen vergebenen Mann", beteuert er. "Dominik und Loucia sind im April [2025] zusammengekommen. Die Dreharbeiten waren im Juni. Die hatten nicht viel Zeit bis 'Temptation Island'. Und die wissen, wenn man sich da bewirbt, braucht man einen Grund – warum sollen wir euch nehmen?", erklärt er die Beweggründe, die er hinter Loucias Lüge vermutet. Sie habe unbedingt an der Show teilnehmen wollen und daher auf eine ausgedachte Geschichte zurückgegriffen.

Marlisa fragt sich, wieso Dominik dem Spiel seiner Freundin zugestimmt hat. "Aber er wusste ja, dass er doof dastehen wird, wenn die das so thematisieren. War ihm das denn bewusst?", überlegt sie. Momo ist sich sicher, Dominik habe es einfach unterschätzt. "Er hätte nicht gedacht, dass dieser eine Grund so schlimm sein wird. Aber sie war ja so schlau und hat diesen Grund bewusst genannt, damit sie da reinkommt", meint er und fügt mitleidig hinzu: "Und der arme Kerl hat eigentlich nicht mit so Frauen geschrieben. Jetzt steht er doof da, nur damit sie ins Fernsehen kann."

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RTL Loucia und Dominik, "Temptation Island" 2026

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RTL Laura und Momo, "Temptation Island" 2026

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Imago Marlisa Rudzio, Dezember 2025

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