Nicola Peltz: Kryptische Story inmitten des Beckham-Streits

Mitten im eskalierenden Familienstreit hat Nicola Peltz-Beckham (31) auf Instagram ein rätselhaftes Zitat über Vergebung geteilt – und damit für mächtig Aufsehen gesorgt. Die Schauspielerin postete diese Woche die Worte: "Ich bin verliebt in diesen Satz: Vergib dir selbst, dass du früher nicht wusstest, was nur die Zeit dich lehren konnte." Der Zeitpunkt ist pikant: Kurz zuvor sollen David (51) und Victoria Beckham (52) ihren Sohn Brooklyn Beckham (27) in ihren Vatertags-Posts auf Instagram erwähnt haben – was ihn einem Insider zufolge rasend gemacht haben soll.

Laut einem Bericht der Sun sei Brooklyn hinter den Kulissen "fuchsteufelswild". "Er hat sie gebeten, ihn in Ruhe zu lassen, und sie posten ihn einfach immer weiter", sagte eine Quelle dem Blatt. David hatte zum Vatertag ein altes Foto von sich und Brooklyn aus dessen Kindheit geteilt sowie ein Bild mit allen vier Kindern. Dazu schrieb er: "Vater zu sein ist mein wichtigster Job – ich liebe euch alle und danke Mami für unsere wunderschöne Familie." Auch Victoria hatte Brooklyn in ihrem Beitrag zum Vatertag erwähnt. Öffentlich hat sich Brooklyn bislang nicht zu den Posts geäußert.

Der Konflikt zwischen Brooklyn und seinen Eltern schwelt seit Längerem. Bereits kurz vor Weihnachten letzten Jahres soll er David und Victoria auf Instagram blockiert haben, und seine Anwälte hätten anschließend darum gebeten, die gesamte Kommunikation über rechtliche Vertreter abzuwickeln. In einem Statement zu Jahresbeginn erklärte Brooklyn öffentlich, er wolle nicht mehr Teil von "Brand Beckham" sein, und warf seinen Eltern vor, ihn kontrolliert und einen Keil zwischen ihn und Nicola getrieben zu haben. Freunde der Beckhams beschrieben David und Victoria gegenüber Daily Mail als "am Boden zerstört und untröstlich".

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Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

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Instagram / davidbeckham David Beckham gratuliert Sohn Brooklyn