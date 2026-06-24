"Stilikone": Cristiano Ronaldos Outfits um 2008 gehen viral

Cristiano Ronaldos (41) frühere Looks erleben pünktlich zu seiner wohl letzten Fußball-WM ein großes Comeback im Netz: In alten Clips auf Plattformen wie Instagram und TikTok, die derzeit wieder auftauchen, feiern vor allem weibliche Fans die Outfits, die der Fußballstar rund um 2008 zeigte. In den Zusammenschnitten sind Szenen von Events und Paparazzifotos zu sehen, die nun erneut geteilt werden. Unter anderem kursieren Reels im Netz, in denen Nutzer schwärmen, wie sehr sie sich vom damaligen Style des Profikickers inspirieren lassen wollen: "Manchmal habe ich Lust, mich wie Ronaldo im Jahr 2008 zu kleiden – er wird meine Stilikone sein, sobald ich dem Winter entflohen bin."

Die Clips verbreiten sich derzeit rasant und sammeln Tausende Likes und Kommentare. In den Videos steht vor allem Cristianos gewagter Modemut im Mittelpunkt. Zu sehen sind unter anderem enge Schlagjeans, pinke Shirts sowie auffällige Schuhe mit spitzen Kappen und wilden Mustern. Auch sehr kurze Hosen, die an Hotpants erinnern, gehören zu den gezeigten Outfits – kombiniert mit breiten Gürteln und markanten Sonnenbrillen. Ein weiterer Hingucker: seine damals typische Gelfrisur, bei der die Haare stachelig nach oben gestylt waren. In den Kommentaren feiern viele Fans diese Modephase und bezeichnen CR7 schlichtweg als "ikonisch".

Heute geht es bei Cristiano deutlich ruhiger zu. Nicht nur seine Outfits sind inzwischen weniger schrill, auch privat steht statt Blitzlicht eher das Familienleben im Fokus. Seit Jahren lebt er mit seiner Verlobten Georgina Rodríguez (32) in einer Patchwork-Familie mit fünf Kindern. Zu den Kindern gehören Cristiano Ronaldo Jr. (16), die Zwillinge Eva (9) und Mateo (9) sowie Alana Martina Rodríguez (8). 2022 bekam das Paar erneut Zwillinge. Tochter Bella Esmeralda (4) kam zur Welt, ihr Zwillingsbruder überlebte die Geburt nicht.

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Imago Cristiano Ronaldo, Juli 2010

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Imago Cristiano Ronaldo, Fußballstar

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Imago Cristiano Ronaldo, in West Hollywood, 28. Juli 2016

Getty Images Cristiano Ronaldo, September 2010

Getty Images Cristiano Ronaldo, 2013 bei einem privaten Launch-Event in Madrid