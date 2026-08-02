Georgina Rodríguez zeigt Urlaubsbilder mit Ronaldo und Sohn

Kurz vor ihrer geplanten Hochzeit genießt Georgina Rodríguez (32) noch einmal unbeschwerte Familienzeit: Die 32-Jährige teilte auf Instagram märchenhafte Einblicke in einen gemeinsamen Urlaub mit ihrem Verlobten Cristiano Ronaldo (41) und seinem Sohn Cristiano Jr. (16). Strand, Wasserfälle und Bootstouren standen auf dem Programm – und Georgina schwärmte dabei ausgiebig von den besonderen Momenten zu dritt. Sie schrieb unter ihren Urlaubsfotos: "Märchen. Schon immer war es mein Traum, in einem Wasserfall zu baden." Die Bilder zeigen das Trio ausgelassen am Meer, bevor es für das Paar in Richtung Altar gehen soll. Laut Berichten soll die Hochzeit in der Kathedrale von Funchal stattfinden, anschließend ist ein Empfang im Fünf-Sterne-Hotel Savoy Palace geplant. Sowohl Georgina als auch Cristiano haben in letzter Zeit immer wieder ihre funkelnden Diamantringe in die Kamera gehalten.

Unter ihren Urlaubsfotos schrieb sie weiter: "Seit er klein ist, ist diese Reise unser besonderer Moment. Papa, Mama und er – gemeinsam am Meer, Sommer für Sommer." Sie verriet außerdem, dass ihr Lieblingsessen gebratenes Rindersteak sei, das auf einem heißen Stein zubereitet werde. Und auch Verlobter Cristiano wurde liebevoll beschrieben: "Cris der Entdecker, Cris und der Mond." Zuvor hatten Berichte nahegelegt, das Paar werde auf dem Anwesen Quinta da Regaleira in Sintra heiraten – diese Gerüchte wurden jedoch rasch widerlegt, da das Gelände an jenem Wochenende für die Öffentlichkeit zugänglich war.

Georgina und Cristiano sind seit 2016 ein Paar – sie begegneten sich damals in einem Madrider Gucci-Geschäft, wo die Spanierin als Verkäuferin arbeitete. Im vergangenen August machte er ihr nach acht gemeinsamen Jahren einen Heiratsantrag. Cristiano Jr. ist Cristianos ältester Sohn, die Identität seiner biologischen Mutter ist nicht bekannt, der Fußballer hat das alleinige Sorgerecht. Mit Georgina hat Cristiano außerdem die Töchter Alana und Bella sowie die Zwillinge Eva Maria und Mateo. Bella hatte einen Zwillingsbruder namens Angel, der kurz nach der Geburt verstarb. Funchal, die Hauptstadt der Insel Madeira, hat für Cristiano eine ganz besondere Bedeutung: Dort wuchs er in ärmlichen Verhältnissen auf und teilte sich als Kind ein Zimmer mit seinen Geschwistern. Mit elf Jahren verließ er die Stadt, um bei Sporting Lissabon Fußball zu spielen.

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Imago Georgina Rodríguez beim Fußballspiel Al-Nassr gegen Al Duhail in der AFC Champions League 2023/24

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Instagram / georginagio Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo und Cristiano Ronaldo Jr., August 2026

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Instagram / cristiano Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo mit ihren Kindern im Juni 2024

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