Cristiano Ronaldo heiratet seine Georgina wohl nächste Woche

Fußballstar Cristiano Ronaldo (41) soll seiner Verlobten Georgina Rodríguez (32) schon bald das Jawort geben – und zwar auf der Insel, auf der er aufgewachsen ist. Berichten zufolge plant das Paar die Hochzeit in der Kathedrale von Funchal auf Madeira. Anschließend soll die Feier im luxuriösen Fünf-Sterne-Hotel Savoy Palace stattfinden. Laut The Sun werden für das Ereignis gleich mehrere Etagen sowie diverse Barbereiche des Hotels an einem Freitag und Samstag für andere Gäste gesperrt. Zur bevorstehenden Hochzeit haben Cristiano und Georgina noch keine offizielle Stellungnahme abgegeben.

Im Vorfeld der mutmaßlichen Trauung haben die beiden schon erste Zeichen gesetzt: Georgina zeigte sich auf Instagram mit einem riesigen Diamantring am Finger – auf Strandfotos, die sie solo und gemeinsam mit ihrem Verlobten sowie seinem Sohn Junior (16) postete. Zu einem der Bilder schrieb sie "Shinrin-yoku" – einen japanischen Begriff für Entspannung in der Natur. Cristiano hatte in der Vergangenheit gegenüber Piers Morgan erklärt: "Ich werde sie heiraten, weil ich glaube, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Nicht nur, weil sie die Mutter meiner Kinder ist – sondern weil sie der Mensch ist, den ich am meisten liebe."

Cristiano und Georgina sind seit rund acht Jahren ein Paar. Sie lernten sich 2016 kennen, als die gebürtige Argentinierin als Verkäuferin in einem Madrider Gucci-Geschäft arbeitete und dem Fußballer auffiel. Den Heiratsantrag machte Cristiano nach eigenen Angaben nachts um ein Uhr – spontan und im Beisein seiner Kinder, die das Zimmer betraten, als er ihr gerade den Ring anstecken wollte. Georgina teilte die Neuigkeit damals im Netz mit den Worten: "Yes, I do." Funchal, der vorgesehene Hochzeitsort, hat für Cristiano eine besondere Bedeutung: Er wurde dort geboren und wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf – eine Bronze-Statue und ein Hotel erinnern heute in seiner Heimatstadt an ihn.

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Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez im September 2024

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Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez, August 2025

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Instagram / cristiano Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo mit ihren Kindern im Juni 2024