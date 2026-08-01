Gerüchte um Cristiano Ronaldos Hochzeit brodeln weiter

Heiratet er oder heiratet er nicht? Rund um Cristiano Ronaldo (41) und seine Verlobte Georgina Rodríguez (32) brodelt die Gerüchteküche. Seit Tagen spekulieren laut oe24.at Boulevardmedien übereinstimmend, dass das berühmte Paar sich an diesem Wochenende in Portugal das Jawort geben könnte. Als Kulisse für die wohl glamouröseste Hochzeit des Jahres wurde zuletzt das märchenhafte Anwesen Quinta da Regaleira im portugiesischen Sintra gehandelt. Sogar eine angebliche Hochzeitseinladung kursierte in den sozialen Netzwerken – die Zeremonie sollte demnach um 17 Uhr stattfinden, Dresscode: Schwarz. Dass die Verwaltung des Schlosses auf Medienanfragen lediglich mit einem geheimnisvollen "Kein Kommentar" reagierte, befeuerte die Spekulationen zusätzlich.

Doch aus der Traumhochzeit wird vorerst nichts. Das Magazin Hola! stellte nun klar: Cristiano und Georgina werden an diesem Wochenende nicht heiraten. Stattdessen genießt der 41-jährige Fußballstar gerade seinen Familienurlaub und hält seine Fans mit Instagram-Einblicken auf dem Laufenden. So postete er kürzlich ein Foto gemeinsam mit seinem 16-jährigen Sohn Cristiano Jr., auf dem beide oben ohne ihre Muskeln in die Kamera flexen – mit dem scherzenden Kommentar "Noch nicht!" unter dem Bild. Ein konkretes Hochzeitsdatum haben die beiden bislang öffentlich nie genannt.

Cristiano und Georgina sind seit fast zehn Jahren ein Paar. Sie lernten sich 2016 kennen, als die damalige Verkäuferin ihn in einem Gucci-Geschäft in Madrid bediente. Gemeinsam ziehen sie fünf Kinder groß. Cristiano hatte vor der Weltmeisterschaft angedeutet, dass die Hochzeit nach dem Turnier stattfinden könnte. Gegenüber dem Moderator Piers Morgan (61) sagte er: "Ich werde sie heiraten, weil ich glaube, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Nicht nur, weil sie die Mutter meiner Kinder ist – sondern weil sie der Mensch ist, den ich am meisten liebe." Den Antrag machte er ihr laut eigener Aussage nachts um 1 Uhr – seine Töchter schliefen bereits, als zwei seiner anderen Kinder den Moment unfreiwillig miterlebten. Georgina selbst verriet im Interview mit dem Magazin Elle, dass sie sich eine kleine, intime Zeremonie im engsten Familienkreis wünscht – ganz ohne großen Trubel.

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Getty Images Cristiano Ronaldo bei der "Ronaldo"-Weltpremiere

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Getty Images Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo

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Instagram / cristiano Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo mit ihren Kindern im Juni 2024