Das ist über die fünf Kinder von Cristiano Ronaldo bekannt

Cristiano Ronaldo (40) zeigt nicht nur auf dem Platz Größe – zu Hause ist der Torjäger Familienmensch durch und durch. Mit seiner Verlobten Georgina Rodríguez (31) lebt er seit Jahren in einer Patchwork-Familie, in der fünf Kinder ihren Alltag bestimmen. Den Anfang machte Cristiano Ronaldo Jr. (15), geboren im Juni 2010, dessen Mutter privat bleiben soll. Der Kicker übernahm das alleinige Sorgerecht für seinen Erstgeborenen. 2017 gab es dreifachen Grund zur Freude: Im Juni hießen Cristiano und Georgina die Zwillinge Eva (8) und Mateo (8) willkommen, im November folgte Tochter Alana Martina Rodríguez (8). 2022 erwartete das Paar erneut Zwillinge – eine Tochter, Bella Esmeralda (3), kam zur Welt, ihr Zwillingsbruder überlebte die Geburt nicht.

Cristiano machte viele Meilensteine seiner Vaterschaft öffentlich, andere hielt er bewusst unter Verschluss. Zwar wurde bekannt, dass Eva und Mateo mithilfe einer Leihmutter das Licht der Welt erblickten, Details dazu hielt der Fußballstar jedoch geheim. Als die Zwillinge im Sommer 2017 geboren wurden, betonte ein Sprecher: "Cristiano Ronaldo wird keine Gründe dafür nennen, warum er sich für eine Leihmutter entschieden hat. Er ist einfach dankbar, dass er nun Zwillinge hat." Kurz darauf wurde Georginas Schwangerschaft verkündet. Nach Alanas Geburt, dem ersten gemeinsamen Kind mit Cristiano, schwärmte Georgina auf Instagram von einem "vollständigen" Zuhause.

Auch bei einem Fußballstar fällt offenbar der Apfel nicht weit vom Stamm: Schon früh zeigte sich, dass Cristiano Ronaldo Jr. ganz nach seinem berühmten Vater kommt. Er eifert ihm nicht nur auf dem Bolzplatz nach, auch in Sachen Fitness nimmt er sich wohl ein Vorbild an dem Profikicker. Auf Social Media veröffentlichte Cristiano zum Beispiel ein Bild, das ihn und seinen Sohn nur in Boxershorts zeigt – und den Fokus auf ihre durchtrainierten Körper setzt. Beide posierten stolz und präsentierten ihre Muskeln. Der Familienvater schrieb dazu: "Erholungszeit mit meinem Jungen."

Instagram / cristiano Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo mit ihren Kindern im Juni 2024

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo mit seiner Familie im Juli 2024

Instagram / cristiano Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo mit ihren Kindern