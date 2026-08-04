Vor der Hochzeit mit Ronaldo: Bodyshaming trifft Georgina

Kurz vor ihrer Hochzeit mit Cristiano Ronaldo (41) hat Georgina Rodríguez (32) auf Instagram ein starkes Statement gegen Bodyshaming gesetzt. Das Model wandte sich in einem emotionalen Post direkt an ihre Kritiker - ausgelöst durch Kommentare zu Fotos, die sie auf einem Boot zeigen. "In den letzten Tagen habe ich die unterschiedlichsten Kommentare zu Fotos von mir auf einem Boot gelesen. Die einen äußern sich zu meinem Körper, andere nehmen mich in Schutz", schrieb sie. Die Situation habe sie so sehr beschäftigt, dass sie das Gespräch mit ihrem Verlobten gesucht habe.

Gegenüber Cristiano gestand Georgina: "Es macht mir Sorgen, dass man mich jetzt als dick bezeichnet, denn ich lebe von meinem Image." Der Fußballstar habe ihr daraufhin mit liebevollen Worten den Rücken gestärkt. "Du lebst nicht von deinem Image. Du lebst von dem, was du bist. Eine perfekte Frau. Hübsch, mit einem Traumkörper, Mutter, ein guter Mensch, erfolgreich und jemand, der das Leben voller Liebe lebt. Was willst du mehr? Es ist ganz natürlich, dass man dich beneidet", zitierte sie ihn in ihrem Beitrag. Georgina betonte außerdem, dass sie besonders für ihre Kinder ein Zeichen setzen wolle: Der Wert eines Menschen dürfe niemals von seinem Äußeren oder der Meinung Fremder abhängen. Ihr Sportpensum ordnete sie klar ein - sie trainiere nicht, um abzunehmen, sondern weil es ihr Gesundheit, inneren Frieden und Energie schenke.

Bitter für Georgina ist dabei vor allem, dass sich dieses Szenario regelmäßig wiederholt. "Das passiert jeden Sommer. Jedes Jahr macht mein Körper wieder Schlagzeilen. Und dann frage ich mich... wo liegt die Norm? Wer entscheidet, welcher Körper der richtige ist?", schrieb sie. Mit einem selbstbewussten Bekenntnis zu sich selbst schloss sie ihren Post ab: "Ich liebe meine Kurven. Ich liebe die Freiheit, in dem Körper zu leben, für den ich mich entschieden habe." Am Wochenende wollen Georgina und Cristiano heiraten. Der portugiesische Superstar, der auch unter dem Spitznamen CR7 bekannt ist, und das Model sind seit Jahren ein Paar und haben gemeinsam Kinder.

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Getty Images Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo

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Getty Images Georgina Rodriguez auf dem Filmfestival in Cannes, Mai 2023

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Instagram / cristiano Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo im Juli 2024