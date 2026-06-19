Heidi Klum feuert WM-Fanreporter Tom von daheim aus an

Heidi Klum (53) begleitet ihren Mann Tom Kaulitz (36) bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada nicht persönlich vor Ort – das verriet das Model jetzt in einer Instagram-Fragerunde in ihren Storys. Stattdessen verfolgt sie seinen Einsatz als Fan-Experte für MagentaTV vom heimischen Sofa aus. "Ja klaro", so Heidi, die hinzufügte, dass sie ihn "im Herzen ja" begleite. Diese Worte unterstrich sie mit mehreren roten Herzen – und zwar auf einem Foto ihres Mannes, auf dem er ein Deutschland-Trikot trägt. Ihren Rückhalt zeigte sie auch öffentlich unter einem Instagram-Clip von MagentaTV, in dem Tom die Kabine der deutschen Nationalmannschaft besuchte: "Du machst das ganz toll, mein Liebling", kommentierte sie dort.

In der Fragerunde auf Instagram plauderte Heidi außerdem über einige persönliche Details. So verriet sie, dass die Dreharbeiten zur nächsten Staffel ihrer ProSieben-Castingshow Germany's Next Topmodel im September beginnen. Die 22. Staffel soll 2027 ausgestrahlt werden, bewerben können sich laut der Moderatorin alle Interessierten ab 18 Jahren. Auch zu ihrer Haltung gegenüber Abnehmspritzen bezog sie klar Stellung: Ob sie eine nehmen würde, um schlanker zu werden, beantwortete sie mit einem knappen "absolut nein". Außerdem erfuhren ihre Fans, dass sie kein Deodorant benutzt, am liebsten kalte Milch trinkt und ihr erstes Auto ein DAF war.

Zu ihrer Beziehung zu Fußball hatte Heidi übrigens eine klare Antwort parat: Ob es ihr gefalle, Fußball zu gucken? "Wenn Tom da ist, ja", meint sie. Es ist kein Geheimnis, dass der leidenschaftliche FC-Bayern-Fan seinen WM-Enthusiasmus auch auf seine Frau übertragen hat – und das so sehr, dass sie ihm schon bei frühen Morgenspielen Gesellschaft leistet. Dann wird sogar im Bett TV geschaut. Tom selbst hatte zuletzt erzählt, dass Heidi wegen der Zeitverschiebung manchmal schon um sechs Uhr morgens mit ihm Fußball schaue.

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Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum beim amfAR Gala Cannes 2026 im Hotel du Cap-Eden-Roc

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Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2025

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ProSieben / Max Montgomery Daphne, Aurélie, Anna, Heidi Klum, Ibo, Godfrey und Tony, GNTM 2026