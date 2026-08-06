Nach "Männer-Detox" ist Bill Kaulitz' "Männerkalender" voll

Bill Kaulitz (36) hat seinen sogenannten "Männer-Detox" nun offiziell für beendet erklärt. In einem Interview in Berlin verriet der Tokio Hotel-Sänger der Deutschen Presse-Agentur, dass sein "Männerkalender", den er mit seiner Assistentin führt, wieder voll sei – und das freue ihn sehr. Seinen Dates kommt er dabei meist auf eine etwas ungewöhnliche Weise näher: nicht über klassische Dating-Apps, sondern über Instagram: "Da schreibe ich so mit 30, 40 Männern." Auch auf der Promi-Plattform Raya sei er angemeldet, habe dort aber noch nie jemanden kennengelernt.

Den großen Vorteil von Instagram sieht Bill darin, dass man potenzielle Dates dort deutlich besser einschätzen könne als über eine App: "Da kann ich dann genau sehen: Was haben die schon alles gemacht? In welchen Bildern sind sie getaggt, die sie nicht selbst gepostet haben?", erklärte er im Gespräch. Bei Dating-Apps hingegen lade man lediglich seine fünf schönsten Fotos hoch – da erfahre man seiner Meinung nach viel zu wenig. Klare Red Flags sind für ihn "komische Hobbys" oder wenn jemand sein Essen filmt. Vor der anstehenden Tour plant er außerdem einen anderen Detox: zehn Tage ohne Alkohol, Zigaretten und Handy. Auch die wohlverdiente Mutter-Sohn-Auszeit, die er via Instagram mit seinen Fans teilt, genoss er merklich.

Dass Bill mit seiner Flirtaktivität keineswegs allein ist, zeigt auch die dritte Staffel der Netflix-Realityserie "Kaulitz & Kaulitz", in der die Zwillinge gemeinsam mit einem Lifecoach ihre Beziehung zueinander neu verhandeln. Darin hatte Bill zu Beginn noch angekündigt, vorübergehend auf Männer verzichten zu wollen – ein Vorsatz, den er auch in der Serie nicht lange durchhielt. Dennoch will sich Bruder Tom Kaulitz (36) künftig weniger in Bills Datingleben einmischen. Sein Fazit: Er müsse den Sänger nicht immer beschützen. Was er sich für Bill dennoch wünscht, ist ein guter Fang, "der witzig ist – ihn zum Lachen bringt, das wäre toll. Und einfach ein angenehmer Mensch ist."

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Imago Bill Kaulitz beim Radio Regenbogen Award 2026 in der Europa Park Arena in Rust

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Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz mit seiner Mutter im Urlaub in Rom 2026

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Imago Bill und Tom Kaulitz bei der Premiere von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 3 im Delphi Filmpalast in Berlin