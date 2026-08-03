"Charme": Beatrice Egli schwärmt von Bill und Tom Kaulitz

Mehr als zehn Jahre nach ihrem Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" blickt Beatrice Egli (38) voller Wärme auf ihre Zeit in der Castingshow zurück – und besonders auf zwei ganz besondere Jurymitglieder. In der RTL-Sendung "Exclusiv - Weekend" schwärmte die Schweizer Schlagersängerin jetzt von Bill (36) und Tom Kaulitz (36), die damals neben Pop-Titan Dieter Bohlen (72) und Mateo Jaschik (47) in der "DSDS"-Jury saßen. "Sie waren sehr straight, sie hatten eine klare Meinung, und ich konnte diese Meinung verändern und ich mochte die damals schon", erinnert sich Beatrice. Dass Bill anfangs sogar gegen sie gestimmt hatte, hält sie der Band Tokio Hotel offenbar nicht nach.

Die Sängerin findet besonders warme Worte für den Stil der Kaulitz-Brüder: "Die waren schon stylisch und die hatten einen coolen Charme in diese Sendung damals gebracht." Rückblickend misst sie der Zusammenarbeit mit Bill und Tom sogar eine ganz besondere Bedeutung für ihren weiteren Lebensweg bei. Sie denke manchmal: "Krass, eigentlich hat meine Karriere mit ihnen begonnen." In der Rubrik "Ein Promi, ein Joker" nutzte Beatrice ihren Joker übrigens beim Thema TV-Auftritte: Die Frage, ob sie lieber bei Florian Silbereisen (44) oder Giovanni Zarrella (48) auftreten würde, ließ sie kollegial offen.

Ganz so wie die Kaulitz-Zwillinge, die sich für ihre Netflix-Doku von Kameras begleiten lassen, würde sich die Moderatorin und Sängerin allerdings nicht in die Öffentlichkeit wagen wollen. Auf die Frage, ob sie sich ein ähnliches Format vorstellen könne, antwortete Beatrice: "Ja, das Überall hätte natürlich Grenzen." Den Schutz ihrer Privatsphäre nehme sie sehr ernst: "Ich tue alles dafür, dass die eingehalten wird." Ihren Fans gebe sie stattdessen über ihre Musik Einblicke in ihr Leben – zuletzt mit ihrem neuen Album "Hör nie auf damit", das sie als besonders persönlich beschreibt: "Es ist ja megaviel offengelegt, auch das neue Album gibt so viele Einblicke und so schöne Geschichten."

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Imago Beatrice Egli beim "Kölner Treff", 11.12.2025

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Imago Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer von Tokio Hotel in Rust, April 2026

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Instagram / billkaulitz Tom und Bill Kaulitz, August 2025