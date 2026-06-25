Anya Taylor-Joy wurde wegen ihres Aussehens gehänselt

Anya Taylor-Joy (30) offenbarte nun eine besonders schmerzhafte Zeit in ihrem Leben. Im Gespräch mit dem Branchenmagazin The Hollywood Reporter erinnerte sich die Schauspielerin an ihre Schulzeit in London, die von heftigem Mobbing überschattet war. Nachdem Anya als Kind einer Klassenkameradin einen Kuss auf die Wange gegeben hatte, wurde sie von Mitschülern wegen ihres Aussehens und ihrer Sexualität gehänselt und immer wieder mit der Aussage konfrontiert, sie sei nicht schön. Die heute international gefeierte Darstellerin, die damals von Argentinien nach London gezogen war und die Queen's Gate School in South Kensington besuchte, fühlte sich schnell ausgestoßen.

Trotz des Mobbings sollte sich ihr Leben schon bald wenden. Als Teenager versuchte sie vor dem Kaufhaus Harrods in London, ein Paar High Heels einzulaufen, als ein Auto neben ihr anhielt. Darin saß Sarah Doukas, Chefin der Modelagentur Storm, die sie sofort unter Vertrag nehmen wollte. Anya lehnte zwar ab, weil sie kein Interesse am Modeln hatte – doch als sie hörte, "dass Models manchmal Schauspieler werden", nutzte sie die Chance. "Das ist es, was ich mit meinem Leben machen will", sagte sie. Den Durchbruch schaffte sie schließlich mit Horrorfilmen wie "The Witch" und "Split", bevor sie mit der Netflix-Erfolgsserie Das Damengambit weltbekannt wurde.

Kürzlich sprach die Schauspielerin mit dem Magazin L'Officiel auch über ihre bewegte Kindheit. Aufgewachsen in Buenos Aires, beschrieb sie den Umzug nach England als "traumatisch" und weigerte sich zunächst sogar, Englisch zu lernen, in der Hoffnung, die Familie würde zurückkehren. Heute teilt sie ihre Zeit zwischen London und Los Angeles auf und hat ihre nomadische Lebensweise vollständig angenommen. "Ich war schon immer von Natur aus nomadisch. Jetzt habe ich es einfach vollständig als Teil meiner selbst akzeptiert", so Anya. Privat ist sie seit 2022 mit dem Musiker Malcolm McRae (32) verheiratet.

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Getty Images Anya Taylor-Joy im Mai 2024

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Imago Anya Taylor-Joy bei den BAFTA Film Awards 2023

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Instagram / malcolmmcrae Malcolm McRae und Anya Taylor-Joy