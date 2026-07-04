Anya Taylor-Joy verrät Verbindung zu "Herr der Ringe"-Rolle

Anya Taylor-Joy (30) zieht schon bald nach Mittelerde: Die Schauspielerin wird im kommenden "Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum" die Elbin Seren spielen. Wie die 30-Jährige jetzt in einem Interview mit Rotten Tomatoes verrät, freut sie sich ganz besonders auf die Rolle: "Ich habe das Gefühl, mein ganzes Leben lang eine Elbin gewesen zu sein, also fühlt es sich sehr bestätigend an, das tatsächlich als Beruf machen zu können." Dabei stellt Anya klar: "Teil dieser Welt sein zu dürfen und diesen Charakter verkörpern zu können, ist ein wahr gewordener Traum."

Die Schauspielerin bezeichnet sich selbst als "riesigen Fan" der Herr der Ringe-Reihe sowie von Andy Serkis, der seit Peter Jacksons (64) originaler Filmtrilogie aus dem Jahr 2001 die Stimme von Gollum ist. In "Die Jagd nach Gollum" übernimmt Andy nicht nur erneut seine berühmte Rolle, sondern führt auch Regie. Neben ihm kehren laut People Magazine unter anderem Ian McKellen (87) als Gandalf, Elijah Wood (45) als Frodo und Lee Pace (47) als Thranduil nach Mittelerde zurück. Jamie Dornan (44) übernimmt die Rolle von Aragorn, während Kate Winslet (50) und Leo Woodall (29) wie Anya neu zur Erfolgsreihe stoßen.

Der Film, der zwischen den Ereignissen von "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe" angesiedelt ist, zeigt Aragorn und Gandalf auf der Suche nach der namensgebenden Kreatur. Gleichzeitig wirft die packende Geschichte einen Blick zurück auf Sméagol und zeigt seinen schleichenden Weg in die Zerrissenheit der Figur Gollum. Bis zum heiß erwarteten Kinostart müssen sich die Fans allerdings noch etwas gedulden. Laut KinoCheck startet "Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum" am 16. Dezember 2027 in den deutschen Kinos.

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Getty Images Anya Taylor-Joy bei den Oscars 2024

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Imago Gollum in "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs", 2003

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ActionPress Viggo Mortensen als Aragorn in "Der Herr der Ringe"

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