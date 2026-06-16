Anya Taylor-Joy stößt zum "Die Jagd nach Gollum"-Cast

Anya Taylor-Joy (30) betritt die Welt von Mittelerde: Die Schauspielerin stößt zum Cast des kommenden Films "Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum" hinzu, wie Variety am Montag berichtete. Anya schlüpft dabei in die Rolle der Seren, einer Sindar-Elfe aus dem Waldreich – beschrieben als "loyale und tödliche Agentin von König Thranduil". Mit ihr bekommt der mit Spannung erwartete Film eine weitere prominente Ergänzung: Auch Kate Winslet (50), Jamie Dornan (44) und Leo Woodall (29) sind neu im Cast. Der Film kommt am 17. Dezember 2027 weltweit in die Kinos.

Regie bei "Die Jagd nach Gollum" führt Andy Serkis, der gleichzeitig wieder seine Paraderolle als Gollum übernimmt, die er bereits in der Originaltrilogie verkörperte. Neben den Neuzugängen kehren auch vertraute Gesichter zurück: Ian McKellen (87) ist erneut als Gandalf zu sehen, Elijah Wood (45) als Frodo. Lee Pace (47) spielt König Thranduil, Kate Winslet verkörpert die Figur Marigol, Jamie Dornan ist als Strider dabei und Leo Woodall als Halvard. Hinter der Kamera sind mit Fran Walsh und Philippa Boyens auch langjährige Kreativkräfte der Mittelerde-Saga am Drehbuch beteiligt.

Anya Taylor-Joy ist mit ihrer Rolle als Seren nicht das erste Mal in einem großen Fantasyuniversum vertreten. Die Schauspielerin, die 1996 in Miami geboren wurde und argentinisch-britische Wurzeln hat, wurde vor allem durch ihre Rolle im Horror-Streifen "The Witch" bekannt und feierte mit Das Damengambit weltweiten Durchbruch. Die Erfolgsgeschichte der Herr-der-Ringe-Filme ist derweil ungebrochen: Die sechs Kinofilme rund um die Originaltrilogie und die Hobbit-Reihe haben weltweit bislang knapp 5,1 Milliarden Euro eingespielt.

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Getty Images Anya Taylor-Joy im Mai 2024

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Getty Images Andy Serkis auf einer Awardshow in London im März 2019

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Getty Images Anya Taylor-Joy, Schauspielerin