Timothée Chalamet schwärmt von Anya in neuem "Dune"-Film

Beim Global IMAX Fan Event am 8. Juli in Los Angeles ließ Timothée Chalamet (30) keinen Zweifel daran, wie beeindruckt er von seiner neuen Kollegin ist: Der Schauspieler schwärmte in höchsten Tönen von Anya Taylor-Joy (30), mit der er gemeinsam im dritten und letzten Teil der Dune-Reihe vor der Kamera steht. "Anya ist in diesem Film etwas Besonderes", sagte er gegenüber dem Magazin People. Dabei betonte er ausdrücklich, dass seine Worte keine übertriebene Lobhudelei seien: "Das ist keine mediale Übertreibung. Sie ist tatsächlich furchteinflößend und großartig."

Timothée erklärte bei dem Event außerdem, dass er in "Dune: Part Two" noch kaum gemeinsam mit Anya drehen konnte, obwohl sie dort bereits in einem kurzen Auftritt zu sehen war. Umso größer scheint sein Eindruck nun vom dritten Teil zu sein. Der Schauspieler erinnerte sich laut People vor allem an ihren ersten Tag am Set. "Schon rein optisch war es atemberaubend", sagte er über diesen Moment. Neben Anyas Einsatz lobte Timothée auch Regisseur Denis Villeneuve (58) und Kameramann Linus Sandgren. Außerdem stößt mit Robert Pattinson (40) ein weiterer großer Name neu zum Cast. Er übernimmt in "Dune: Part Three" die Rolle des Scytale. Über Robert sagte Timothée ebenfalls anerkennend: "Ich wusste, wie gut er ist" und nannte ihn "fantastisch".

"Dune: Part Three" bildet den Abschluss von Denis' Filmtrilogie nach den Romanen von Frank Herbert und soll am 17. Dezember in die Kinos kommen. Die Geschichte knüpft an Paul Atreides' Aufstieg an und greift dabei Stoff aus "Dune Messiah" auf. Anya hatte im zweiten Film nur einen kurzen, geheimnisvollen Auftritt als Alia, die Schwester von Paul. Im dritten Teil dürfte ihre Figur nun deutlich stärker in den Mittelpunkt rücken. Zum Ensemble gehören außerdem wieder Zendaya (29), Florence Pugh (30), Javier Bardem (57) und Rebecca Ferguson (39). Zwischen Timothée und Anya gibt es damit nun auch auf der Leinwand ein neues Zusammenspiel, nachdem beide zu den gefragtesten Schauspielstars ihrer Generation zählen.

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Getty Images Timothée Chalamet bei den 32nd Annual Actor Awards 2026

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Getty Images Anya Taylor-Joy, Januar 2025

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Imago Timothee Chalamet in "Dune: Part Three" von Denis Villeneuve