Beichte: Neu-Elbin Anya Taylor-Joy las nie Tolkiens Bücher

Anya Taylor-Joy (30) schlüpft im neuen Mittelerde-Film "Die Jagd nach Gollum" in die Rolle der Elbin Seren – und hat dabei ein kleines Geheimnis gelüftet: Die Bücher von J.R.R. Tolkien hat sie bis heute nicht gelesen. Das gab die Schauspielerin bei der Premiere der Apple-TV-Produktion "Lucky" in Los Angeles gegenüber dem US-Branchenmagazin Variety zu. Allerdings betonte sie, dass sich das nun ändern werde: "Ich fange gerade an, die Bücher zu lesen", so Anya.

Den Grund für ihre bisherige Tolkien-Abstinenz erklärte die 30-Jährige mit kindlicher Logik: Als großer Harry Potter-Fan habe sie geglaubt, man müsse sich zwischen den beiden Welten entscheiden. "Niemand hat mir das gesagt. Ich bin da einfach selbst drauf gekommen", sagte sie gegenüber Variety. Erst während der Corona-Pandemie holte sie die "Herr der Ringe"-Filme nach – und erkannte dabei, "dass man beides lieben kann - und sollte". Von ihrer neuen Rolle als Seren, die als "vertraute und tödliche Agentin von König Thranduil" beschrieben wird, ist Anya jedenfalls begeistert: "Ich meine, wenn auf meinem Grabstein 'Tödlicher Elf' steht, habe ich auf diesem Planeten wohl gute Arbeit geleistet. Also ja, ich freue mich riesig", schwärmte sie.

Im Film ist Anya in prominenter Gesellschaft: An ihrer Seite spielen Kate Winslet (50), Leo Woodall (29) sowie Jamie Dornan (44), der die Rolle des Aragorn übernimmt – eine Figur, die zuvor Viggo Mortensen (67) verkörpert hatte. Außerdem kehren Ian McKellen (87) als Gandalf, Elijah Wood (45) als Frodo und Lee Pace (47) als König Thranduil in ihre ikonischen Rollen zurück. Regie führt Andy Serkis, der gleichzeitig wieder als Gollum vor der Kamera steht. Für Anya ist die Rolle ohnehin eine Herzensangelegenheit: Sie hatte bereits geäußert, sie habe "das Gefühl, mein ganzes Leben lang eine Elbin gewesen zu sein" – die Besetzung fühle sich daher wie ein "wahr gewordener Traum" an.

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Getty Images Anya Taylor-Joy in Cannes, 2024

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Getty Images Anya Taylor-Joy, Januar 2025

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Getty Images Jamie Dornan im Mai 2024