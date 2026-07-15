Anya Taylor-Joy reagiert auf Timothée Chalamets Kompliment

Anya Taylor-Joy (30) hat auf das Lob ihres Kollegen Timothée Chalamet (30) reagiert – und nimmt es mit Humor. Bei der Premiere der Apple-Serie "Lucky" im DGA Theater Complex in Los Angeles sprach die Schauspielerin gegenüber dem Magazin People darüber, dass Timothée ihre Figur Alia Atreides in "Dune: Part Three" als "furchteinflößend" bezeichnet hatte. "Wenn ich Timmy erschrecke, dann fangen wir gut an", sagte Anya und bestätigte auf Nachfrage, ob sie das als Kompliment sehe: "Ja, absolut."

In "Dune: Part Three", der am 18. Dezember in die Kinos kommt, kehrt die Schauspielerin in einer deutlich größeren Rolle zurück. Im zweiten Teil der Reihe war sie nur kurz in einer Vision von Timothées Charakter Paul Atreides zu sehen – als erwachsene Version seiner noch ungeborenen Schwester Alia. Wie Anya in einem früheren Gespräch mit CinemaBlend erklärte, trägt ihre Figur eine enorme Last: "Alia trägt das Gewicht und die Weisheit von Generationen und Generationen in ihrem Kopf. Sie ist nie in einem einzelnen Gespräch. Es ist irgendwie alles, gleichzeitig, überall." Das Stärkste, was Alia fühle, sei ihre Liebe zu ihrem Bruder, "weil er die einzige Person ist, bei der sie sich jemals wie sie selbst gefühlt hat."

Timothée hatte beim Global IMAX Fan Event geschwärmt, dass er im zweiten Teil bedauerlicherweise kaum mit ihr zusammengearbeitet habe – in "Dune: Part Three" scheint sich das aber grundlegend geändert zu haben. Parallel zu dem Blockbuster ist Anya derzeit auch anderweitig präsent: In der Apple-TV-Miniserie "Lucky", die am 15. Juli erscheint, spielt sie die Hochstaplerin Luciana "Lucky" Armstrong. Gegenüber People beschrieb sie die Herausforderung der Rolle so: "Es war als Darstellerin sehr interessant, eine Figur zu spielen, in die das Publikum investieren soll, während sie ununterbrochen lügt – und so lernt man sie kennen."

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Getty Images Anya Taylor-Joy, Schauspielerin

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Getty Images Timothée Chalamet bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Das Team von "Dune: Part Two" im Februar 2024 in London