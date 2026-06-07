Viele Umzüge als Kind prägten Anya Taylor-Joys Karriere

Anya Taylor-Joy (30) hat sich in einem Interview mit L'Officiel offen über ihre Kindheit geäußert und dabei verraten, wie prägend die ständigen Umzüge für sie waren. Die Schauspielerin wuchs in Buenos Aires auf, bevor sie mit sechs Jahren nach Großbritannien zog. Das häufige Wechseln zwischen verschiedenen Ländern und Kulturen habe sie als Kind oft von Gleichaltrigen entfremdet. "Es war schwer für mein kleines Ich", gestand sie dem Magazin. Heute, als erwachsene Frau, sehe sie diese Erfahrungen jedoch in einem völlig anderen Licht und pendle zwischen London und Los Angeles.

Rückblickend betrachtet die 30-Jährige ihr rastloses Aufwachsen als ideale Vorbereitung auf ihr Leben als Schauspielerin. "Jetzt sehe ich es mit so viel Liebe, weil ich denke, dass es mich perfekt darauf vorbereitet hat, diese Art von transientem Leben zu führen", sagte sie. Ihren Hang zum Nomadenleben habe sie inzwischen vollständig als Teil ihrer Persönlichkeit akzeptiert: "Ich habe es jetzt einfach voll als Teil von mir selbst akzeptiert. Wenn ich ein paar freie Tage habe, denke ich immer: 'Was ist in Fahrdistanz erreichbar?' Wenn es sechs Stunden oder weniger sind, sage ich mir: 'Lass es uns angehen'."

Bereits 2021 hatte Anya in einem Interview mit InStyle über das Gefühl gesprochen, nie wirklich dazuzugehören: "Ich war immer das argentinische Mädchen in England. Ich war das englische Mädchen in Amerika. Ich war die seltsame Mischung aus beidem in Argentinien, also habe ich mich nirgendwo wirklich zugehörig gefühlt." Privat hat die Schauspielerin ihr Zuhause inzwischen bei Ehemann Malcolm McRae (32) gefunden. Im April feierte das Paar seinen vierten Hochzeitstag.

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Imago Anya Taylor-Joy bei den BAFTA Film Awards 2023

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Getty Images Anya Taylor-Joy, Schauspielerin

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Imago Malcolm McRae und Anya Taylor-Joy bei den Golden Globes