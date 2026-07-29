Anya Taylor-Joy schwärmt: Ihr Mann lässt sie mutiger werden

Selten spricht Anya Taylor-Joy (30) über ihr Privatleben – doch jetzt hat die Schauspielerin in einem Interview mit dem Magazin Elle UK einen ungewöhnlich offenen Einblick in ihre Ehe gewährt. Die Schauspielerin schwärmte ausführlich von ihrem Ehemann Malcolm McRae (32) und erklärte, wie sehr der Musiker ihr Leben verändert hat. Die Verbindung zu ihm gebe ihr eine Sicherheit, die sie sich früher nicht einmal vorstellen konnte: "Ich möchte nicht selbstgefällig klingen, aber ich liebe ihn so sehr. Einen besten Freund zu haben, der das Leben mit einem teilt – das hat mir ein Gefühl von Sicherheit gegeben, von dem ich nie wirklich geträumt hatte", sagte die 30-Jährige im Gespräch.

Durch diese Geborgenheit fühle sie sich mutiger. "Jetzt, wo ich das habe, fühle ich mich einfach angespornt, mehr Risiken einzugehen, weil ich weiß, dass ich etwas wirklich Nährendes, Stabiles und Gesundes habe – und so verdammt viel Spaß. Ich lache ungefähr 90 Prozent der Zeit", so Anya weiter. Das Interview erschien anlässlich der Promotion für ihre neue Apple TV-Serie "Lucky", in der sie eine Hochstaplerin spielt, die nach einem missglückten Millionenraub auf der Flucht ist. Am Rande sprach sie auch über Taylor Swifts (36) Hochzeit mit Travis Kelce (36) in New York, die sie als "wunderbar" bezeichnete – die Sängerin hatte am 3. Juli in einer rauschenden Zeremonie im Madison Square Garden geheiratet.

Anya und Malcolm haben sich einst in einem Tonstudio kennengelernt und im April 2022 in New Orleans geheiratet. Malcolm ist Sänger und Multiinstrumentalist des Musikduos SRCHR und hat außerdem schon kleinere Schauspielrollen übernommen, unter anderem in der Serie "Daisy Jones & The Six". Auch in Anyas neuer Serie "Lucky" ist er in einer kleinen Rolle zu sehen. Die Schauspielerin selbst begann ihre Karriere ursprünglich als Model, bevor sie sich ganz auf die Schauspielerei konzentrierte.

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Imago Malcolm McRae und Anya Taylor-Joy bei den Golden Globes

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Getty Images Malcolm McRae und Anya Taylor-Joy in New York 2023

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Getty Images Malcolm McRae und Anya Taylor-Joy bei den Golden Globe Awards 2023