Jay-Zs Tochter Rumi stiehlt ihm mit Tanzmoves die Show

Rumi Carter (9) sorgt in einem neuen Familienvideo für Begeisterung: Im Kurzfilm "The Blueprint" tanzt die Neunjährige ihrem berühmten Papa Jay-Z (56) glatt die Show weg. In dem selten so offenen YouTube-Video über das Privatleben von Beyoncé (44) und Jay-Z begleitet die Kamera die Familie nach Philadelphia, wo der Rapper beim Roots Picnic als Headliner auftritt. Während Jay-Z im Proberaum seine Performance vorbereitet, steht plötzlich Tochter Rumi neben ihm und spiegelt jeden seiner Schritte mit perfektem Rhythmus – ein echter Gänsehautmoment.

Der Film zeigt nicht nur die Tanzmoves des Nesthäkchens, sondern auch intime Einblicke in Jay-Zs Haarreise der vergangenen zehn Jahre. In einer Szene kämmen Beyoncé und die älteste Tochter Blue Ivy (14) liebevoll seine Locs aus, die er fast ein Jahrzehnt lang getragen hatte, damit er auf der Bühne mit einem Afro auftreten kann – als Tribut an seinen verstorbenen Vater Adnis Reeves, der für seinen markanten Afro bekannt war und eine besondere Verbindung zu Philadelphia hatte. Beyoncé, die "The Blueprint" erzählt, beschreibt in dem Video außerdem, wie Jay-Z seine Haare wachsen ließ, nachdem Blue Ivy ihm als Fünfjährige anvertraut hatte, dass sie sich mit ihrer eigenen Haarstruktur nicht wohlfühle. "Unsere Tochter war ungefähr fünf und sie fühlte sich mit ihren Haaren damals nicht sehr wohl. Als sie das ihrem Vater sagte, inspirierte es Jay, seine Haare wachsen zu lassen. Wir wollten wirklich, dass sie jeden Zentimeter ihrer wunderschönen Locken liebt und annimmt", erklärt die Sängerin im Video.

Dass aus den Carter-Kids kleine Kreativpowerpakete geworden sind, überrascht ihre Oma Tina Knowles (72) nicht. Die Designerin schwärmte schon früher im Gespräch mit E! News von Rumis Talenten: "Rumi ist unglaublich – eine unglaubliche Künstlerin, Malerin und Schöpferin", erzählte sie und betonte, wie sehr die Zwillinge in einem Zuhause voller Gespräche über Kunst und Mode aufwachsen. Über Blue Ivy sagte Tina in der Show "Sherri", das Mädchen sei in vielen Bereichen begabt und "zum Rampenlicht bestimmt" – sie spiele Klavier, interessiere sich für Fashion und erinnere ihre Oma stark an Beyoncé. Rumis Zwillingsbruder Sir dagegen sei eher ruhig und habe ein Faible für Zahlen, wie Tina verriet.

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Getty Images Rumi Carter, 2024

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Getty Images Jay-Z bei einem Spiel der Washington Commanders gegen die Dallas Cowboys in Landover, November 2024

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Getty Images Jay-Z und Blue Ivy bei den Grammy Awards 2024