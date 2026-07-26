Seltener Papa-Moment: So stolz spricht Jay-Z über Blue Ivy

Bei seinem New-York-Konzert im Yankee Stadium erlebte Jay-Z (56) einen ganz besonderen Vater-Tochter-Moment: Der Rapper holte seine 14-jährige Tochter Blue Ivy Carter (14) auf die Bühne und ließ sie den Song "Feelin' It" am Klavier begleiten. Vor dem Song liefen auf den Leinwänden zudem Aufnahmen, die Blue von ihren ersten Klavierversuchen in der Kindheit bis heute zeigten. Als Jay-Z bei Michael Rubins "Fantastic Fest Luncheon" auf den Auftritt angesprochen wurde, machte er gegenüber dem People-Magazin klar, wie viel ihm das bedeutete.

Auf die Frage, was das Highlight bei dem gemeinsamen Auftritt mit seiner Tochter gewesen sei, antwortete er schlicht: "Das hast du gerade selbst gesagt." Dann fügte er hinzu: "Das ist nicht mal eine Frage" und verdeutlicht damit, dass seine Tochter für ihn das Highlight ist. Bereits zuvor hatte der Star im Interview mit GQ von Blues außergewöhnlichem Talent geschwärmt: "Sie lässt uns keinen Lehrer für sie engagieren. Sie will nicht, dass es zur Arbeit wird. Aber sie hat ein absolutes Gehör. Wenn sie ein Lied hört, sagt sie 'Spiel es nochmal' und bringt es sich dann selbst bei."

Es ist nicht das erste Mal, dass Blue auf einer großen Bühne steht. Bereits bei Beyoncés (44) "Cowboy-Carter-Welttournee 2025" begeisterte sie das Publikum als Background-Tänzerin. Jay-Z sprach gegenüber People auch über Blues Entwicklung als Performerin: "Beim ersten Auftritt gab es viele Gespräche rund um ihre erste Performance, und sie hat wirklich hart dafür gearbeitet, aber sie hat noch nicht wirklich dafür gekämpft. Sie hat einfach die Bewegungen gemacht. Und dann fing sie an, für sich selbst zu kämpfen." Blue ist mittlerweile anscheinend ein Profi, was das Thema Bühnenpräsenz angeht. Vor drei Monaten sorgte sie aber auch abseits der Bühne für Gänsehaut. Tina Knowles (72) erzählte in der Sendung "Today", wie sehr sie Blues ersten Met-Gala-Auftritt gerührt habe.

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Getty Images Jay-Z, Beyoncé und Blue Ivy Carter, Dezember 2024

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Getty Images Bei der Met Gala 2026 in New York: Jay-Z, Beyoncé und Blue Ivy Carter feiern das Motto "Costume Art"