Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Internationale Stars
Beyoncé
Jay-Z und Beyoncé genießen entspannt Konzert von Lauryn Hill

Jay-Z und Beyoncé genießen entspannt Konzert von Lauryn Hill

- Patricia Schlösser-Christ
Lesezeit: 2 min
Promiflash.de bei Google bevorzugen

Starpower in den Hamptons: Beyoncé (44) und Jay-Z (56) haben am Samstagabend ein Konzert von Lauryn Hill (51) im angesagten The Club House in East Hampton, New York, gerockt. In einem Video, das TMZ veröffentlichte, sind die beiden Superstars zu sehen, wie sie ausgelassen tanzen und jeden Moment der Show genießen. Mit Drinks in der Hand grooven sie dicht aneinander zur Live-Musik der Sängerin und wirken dabei völlig gelöst. Mit von der Partie ist auch ihre Tochter Blue Ivy (14), die den Abend an der Seite ihrer berühmten Eltern verbringt und die Stimmung im Club miterlebt.

Doch Beyoncé und Jay-Z sind an diesem Abend nicht die einzigen prominenten Gäste. Auch Kelly Rowland (45) lässt sich den Auftritt von Lauryn nicht entgehen und mischt sich unter die feiernde Menge. Für einen besonderen Gänsehautmoment sorgt Wyclef Jean (56), der im Laufe der Show spontan zu Lauryn auf die Bühne kommt. Gemeinsam legen die beiden eine Mini-Reunion hin und performen gleich fünf Songs zusammen – darunter auch den Kult-Hit "Killing Me Softly". Laut TMZ beschreiben Konzertbesucher den gemeinsamen Auftritt der Musiker als absolut ikonisch.

Für Fans von Beyoncé und Kelly ist der Konzertabend ein kleiner Vorgeschmack auf die geplante Destiny's Child Reunion. Die Band kündigte kürzlich neue Songs zum 30. Jubiläum an. Die Bilder aus den Hamptons schüren nun nicht nur die Vorfreude auf gemeinsame Auftritte der Sängerinnen, sondern zeigen vor allem eins: Zwischen den Stars herrscht auch abseits großer Bühnenproduktionen ein vertrautes Miteinander.

Jay-Z und Beyoncé bei der Premiere von "Mufasa: The Lion King", Dezember 2024
Getty Images
Jay-Z und Beyoncé bei der Premiere von "Mufasa: The Lion King", Dezember 2024
Pras Michel, Lauryn Hill und Wyclef Jean bei der Fugees-Überraschungsperformance zum 25. Jubiläum von "The Score" in New York, 2021
Imago
Pras Michel, Lauryn Hill und Wyclef Jean bei der Fugees-Überraschungsperformance zum 25. Jubiläum von "The Score" in New York, 2021
Beyoncé, Kelly Rowland und Michelle Williams an Kellys 44. Geburtstag, Destiny's-Child-Mitglieder
Instagram / beyonce
Beyoncé, Kelly Rowland und Michelle Williams an Kellys 44. Geburtstag, Destiny's-Child-Mitglieder
Was war für euch DER Star-Moment des Abends?
In diesem Artikel