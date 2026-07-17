Vollcrash: Mann rammt Tor von Jay-Z und Beyoncés Mega-Villa

Schreckmoment bei Jay-Z (56) und Beyoncé (44) in East Hampton: Ein 63 Jahre alter Mann aus der Bronx ist mit hoher Geschwindigkeit auf das Anwesen des Promipaares zugerast und hat das geschlossene Einfahrtstor ihrer Luxusvilla gerammt. Dabei entstand ein erheblicher Schaden am Eingang des Grundstücks. Wie Page Six unter Berufung auf die Polizei berichtet, wurde der Mann noch vor Ort festgenommen und anschließend ins Stony Brook Hospital gebracht. Noch ist unklar, ob der Vorfall gezielt gegen Jay-Z und Beyoncé gerichtet war. Die Ermittler gehen derzeit aber eher nicht davon aus, dass dem Paar bewusst etwas angetan werden sollte.

Laut dem Polizeibericht soll der Mann die Auffahrt in hohem Tempo hinaufgefahren sein und nicht vor dem mechanischen Tor gestoppt haben. Detective Sergeant Jennifer Dunn erklärte gegenüber Page Six: "Er hat keine Vorstrafen und wirkte am Tatort und auch nach der Festnahme verwirrt. Er hat keine Drohungen ausgesprochen und keine Namen der Bewohner erwähnt. Es könnte reiner Zufall sein, dass er dieses Haus ausgewählt hat, wenn er ein medizinisches Problem hatte." Bereits kurz vor dem Vorfall soll der Mann an einem anderen Haus in der Nachbarschaft angehalten und nach einer Frau gefragt haben – auch dort soll er verwirrt gewirkt haben. Jennifer Dunn zufolge seien bislang weder Waffen noch Notizen oder direkte Drohungen gefunden worden.

Jay-Z und Beyoncé hatten das weitläufige Anwesen in East Hampton bereits 2017 für rund 26 Millionen Dollar gekauft, umgerechnet etwa 23 Millionen Euro. Die luxuriöse Residenz mit sieben Schlafzimmern und siebeneinhalb Badezimmern gilt als exklusiver Rückzugsort der Familie, in dem das Paar und die Kinder immer wieder abseits des Rampenlichts entspannen. Gerade für Jay-Z dürfte Ruhe aktuell besonders wichtig sein: Der Rapper stand zuletzt drei Abende hintereinander im Yankee Stadium auf der Bühne, wo er eine spektakuläre Konzertreihe spielte. Trotz stundenlanger Verzögerungen wegen Fans, die die Sicherheitszonen durchbrachen, feierten die Zuschauer die Shows. In Momenten wie diesen zieht sich die Familie Medienberichten zufolge immer wieder gerne in ihre Hamptons-Villa zurück, um gemeinsame Zeit fern von Tourstress und Scheinwerfern zu verbringen. Weder Jay-Z noch Beyoncé haben sich bislang zu dem erschreckenden Vorfall geäußert.

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Getty Images Jay-Z und Beyoncé bei der Premiere von "Mufasa: The Lion King", Dezember 2024

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Getty Images Beyoncé und Jay-Z, Mai 2015

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Getty Images Beyoncé und Jay-Z