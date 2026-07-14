Oha: Nach seiner Konzert-Verzögerung war Jay-Z total sauer

Jay-Z (56) musste bei seiner Show im Yankee Stadium in New York offenbar jede Menge Geduld aufbringen. Der Rapper stand dort nach einer stundenlangen Verzögerung erst gegen 0.20 Uhr auf der Bühne, obwohl das Konzert eigentlich schon viele Stunden früher starten sollte. Auslöser sollen laut TMZ Fans gewesen sein, die eine Sicherheitskontrolle durchbrochen hatten. Während das Publikum wartete und die Nacht immer länger wurde, soll die Stimmung hinter den Kulissen bei Jay-Z komplett gekippt sein. Sein Freund Memphis Bleek plauderte jetzt in New York über die chaotischen Momente vor dem Auftritt und machte deutlich, wie angespannt die Lage backstage gewesen sein muss.

Memphis schilderte, dass Jay-Z wegen der Verzögerung richtig wütend gewesen sei. Gegenüber TMZ erklärte er, der Musiker sei zu einem regelrechten "steinernen Killer" geworden und habe backstage mit niemandem sprechen wollen. Offenbar war die Sorge groß, dass das ganze Event womöglich noch komplett abgesagt werden könnte, wenn Jay-Z nicht bis Mitternacht auf die Bühne kommen würde. Trotzdem ging es am Ende weiter. Viele Fans dürften nach der langen Nacht trotzdem wenig begeistert gewesen sein, schließlich mussten einige von ihnen danach direkt zur Arbeit.

Auf der Bühne war von dem Frust hinter den Kulissen dann anscheinend nichts mehr zu sehen. Memphis machte klar, dass Jay-Z nach dem langen Warten trotzdem wie gewohnt volle Energie geliefert habe. Musikalisch sorgt Jay-Z derzeit ohnehin wieder für Schlagzeilen. Erst vor wenigen Wochen machte der Rapper mit einem scharfen Freestyle gegen Nicki Minaj (43), Drake (39) und Kanye West (49) von sich reden. Der Rapper ist seit Jahren nicht nur für seine Musik bekannt, sondern auch für seine enge Verbindung zu Weggefährten wie Memphis, der ihn schon lange begleitet. Auch privat steht Jay-Z immer wieder im Fokus. Mit Beyoncé (44) hat er drei Kinder und gehört seit Jahren zu den bekanntesten Paaren der Musikbranche.

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Getty Images Jay-Z, Rapper

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Imago Jay-Z beim WM-Spiel Côte d’Ivoire gegen Ecuador in Philadelphia

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Getty Images Jay-Z und Beyonce im Dezember 2024 in Kalifornien