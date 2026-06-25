Zoff mit Brooklyn: David Beckham herzt Jackie Apostel

David Beckham (51) hat am Mittwoch in Miami einen besonders innigen Familienabend erlebt. Der Ex-Fußballstar verfolgte dort mit seinem Sohn Cruz Beckham (21) und dessen Freundin Jackie Apostel das WM-Spiel zwischen Schottland und Brasilien. Auf Fotos, die unter anderem von Daily Mail veröffentlicht wurden, ist zu sehen, wie David die Sängerin aus Brasilien herzlich umarmt und mit ihr sowie Cruz auf den Rängen mitfiebert. Für Jackie dürfte die Partie dabei eine ganz besondere gewesen sein, denn sie unterstützte ihr Heimatland. Am Ende durfte die kleine Beckham-Runde auch jubeln: Brasilien setzte sich mit 3:0 gegen Schottland durch. Auch David und Cruz fielen sich während des Spiels ausgelassen in die Arme und zeigten sich bestens gelaunt.

Die Bilder aus Miami wirken damit wie ein sehr vertrauter Moment innerhalb der Familie. Während auf dem Platz Brasilien dominierte, genossen David, Cruz und Jackie den Abend sichtlich zusammen. Aufnahmen zeigen den ehemaligen Fußballprofi zudem entspannt in einer Loge, wo er auf den Anpfiff wartete. Im Mittelpunkt stand aber vor allem das herzliche Miteinander mit Cruz' Partnerin. Dass Jackie aus Brasilien kommt, verlieh dem gemeinsamen Stadionbesuch noch eine zusätzliche persönliche Note. So wurde aus dem WM-Abend nicht nur ein Sportevent, sondern auch ein familiärer Auftritt, bei dem die Verbundenheit der drei deutlich zu sehen war.

Besonders auffällig ist der Auftritt auch deshalb, weil es rund um die Beckhams zuletzt immer wieder Berichte über Spannungen mit David Beckhams ältestem Sohn Brooklyn Beckham (27) gab. Seit Monaten soll das Verhältnis als zerrüttet gelten, öffentliche Gesten der Annäherung blieben bislang ohne Erfolg. Zuletzt sorgte Brooklyn erneut für Schlagzeilen, als er seinem Schwiegervater Nelson Peltz öffentlich eine überschwängliche Liebeserklärung widmete und damit die Spekulationen über den anhaltenden Familienzwist weiter anheizte. Umso mehr stechen die warmen Szenen mit David, Cruz und Jackie heraus.

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Imago David Beckham bei der Premiere von Victoria Beckhams Netflix-Show in London

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Imago Cruz Beckham mit Vater David und Freundin Jackie Apostel im Boston Stadium, Foxborough, 23. Juni 2026

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Getty Images Cruz Beckham und Jackie Apostel beim MLS Cup Final 2025 im Chase Stadium in Fort Lauderdale