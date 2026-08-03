Fitter David Beckham flasht auf Yacht mit heißem Duschmoment

David Beckham (51) genießt gerade seinen Sommerurlaub an der französischen Riviera – und ließ dabei seine Fans staunen. Auf seiner 18 Millionen Euro teuren Superyacht in St. Tropez kühlte sich der Ex-Fußballer mit einem Sprung ins Meer ab. Danach duschte er sich auf dem Deck der Luxusjacht das Salzwasser ab – und bot dabei einen beeindruckenden Anblick: durchtrainierte Bauchmuskeln und zahlreiche Tattoos. Mit dabei auf dem Urlaubstrip ist seine Frau Victoria (52) sowie Sohn Romeo (23).

Während David das Meerwasser abduschte, hatte Victoria ebenfalls ihren Spaß. Die Designerin teilte auf Instagram ein Video, in dem sie zu einem Madonna (67)-Song tanzte – zusammen mit ihrer langjährigen Freundin Jo Manoukian. Dazu schrieb sie: "Happy Summer. Immer noch tanze ich seit 25 Jahren zu Madonna." Auch Romeo ließ sich nicht lumpen und postete oben-ohne-Fotos auf Instagram, auf denen er in einer blauen Boardshorts in der Sonne liegt – und dabei seinem Vater mit seinen Tattoos erstaunlich ähnlich sieht.

Nur rund 120 Kilometer entfernt urlaubte zur gleichen Zeit Davids und Victorias ältester Sohn Brooklyn (27) mit seiner Frau Nicola Peltz (31) – und zwar in Nizza, bei Elton John (79), Brooklyns Taufpate. Die Beckhams und der Musiker sind seit mehr als 30 Jahren befreundet, David soll Elton liebevoll "Onkel Elton" nennen. Trotzdem macht die räumliche Nähe zwischen den beiden Urlaubsgruppen die aktuelle Distanz innerhalb der Familie besonders deutlich: Zwischen Brooklyn und seinen Eltern herrscht seit Monaten Funkstille. Im Januar hatte er in einem langen Statement öffentlich mit seinen Eltern abgerechnet, ihnen vorgeworfen, ihn kontrolliert zu haben, und erklärt, er sei kein Teil von "Brand Beckham" mehr.

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Instagram / davidbeckham Schwarz-weiß-Foto von David Beckham beim Home-Training

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Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit Sohn Romeo, Juli 2026

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IMAGO / Cover-Images Brooklyn Beckham, September 2025