David Beckhams Rede schockte Gäste bei Brooklyns Hochzeit

Seit Jahren brodelt es heftig im Beckham-Clan – jetzt deckt ein Enthüllungsbuch neue pikante Details zum Familienzoff auf. In "Brand Beckham. The Fame. The Feuds. The Fallout" zeichnet Autorin Alison Boshoff das angespannte Verhältnis von Brooklyn Peltz-Beckham (27) zu seinen Eltern David (51) und Victoria Beckham (52) nach. Die Daily Mail veröffentlichte erste Auszüge. Diese rücken vor allem die Hochzeit von Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham (31) im April 2022 in Palm Beach und die Tage davor und danach in den Fokus. Boshoff sprach dafür mit Hochzeitsgästen und Insidern, die den dramatischen Bruch miterlebt haben wollen – inklusive einer Rede von David, die viele Gäste fassungslos zurückgelassen haben soll.

David habe bei der glamourösen Feier in Florida eine ungewöhnlich lange Ansprache gehalten, in der er minutenlang über die besondere Vater-Sohn-Beziehung zu Brooklyn und gemeinsame Erinnerungen aus dessen Kindheit und Teeniezeit geschwärmt haben soll. Laut Boshoff ließ der Ex-Fußballstar dabei jedoch die Braut komplett außen vor – an einem Tag, an dem traditionell die frisch Angetraute im Mittelpunkt steht. Die Autorin zitiert einen Gast mit den Worten: "Die Rede nahm einfach kein Ende. Es war einer der seltsamsten Momente des Tages. Es wirkte fast so, als würde David Brooklyn heiraten." Brisant: Zu diesem Zeitpunkt sollen Vater und Sohn laut Buch bereits seit rund drei Monaten kein Wort mehr miteinander gesprochen haben. Bereits im Vorfeld habe es heftige Spannungen wegen Nicolas Rolle in der Familie gegeben.

Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte laut "Brand Beckham" auch Nicolas Brautkleid von Stardesigner Valentino: Ihre Mutter Claudia Peltz soll die Näherinnen gebeten haben, an der Innenseite heimlich "einen blauen Talisman gegen den bösen Blick" annähen zu lassen – aus Sorge vor den familiären Spannungen rund um die Trauung. Beim Brunch am Tag nach der Hochzeit auf dem Anwesen der Peltz-Familie in Palm Beach sei die Stimmung laut einem zitierten Gast "wie an einem Tatort" gewesen, es habe sich angefühlt, "als wäre jemand gestorben". Die Autorin ordnet die frostige Atmosphäre in den größeren Konflikt ein, der inzwischen sogar zur Funkstille zwischen Brooklyn und seinen Eltern geführt hat. Der Modelsohn hatte ihnen Anfang des Jahres auf Instagram bereits Kontrolle und Einmischung in seine Ehe mit Nicola vorgeworfen. Zudem betonte er, dass eine Versöhnung ausgeschlossen sei. "Das größte Problem für die Gegenseite ist, dass Brooklyn noch so viel mehr sagen könnte, wenn er wollte", so Boshoff.

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Getty Images Brooklyn und David Beckham, 2019

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